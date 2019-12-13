Türkiye'nin satınalma gücü paritesi AB ortalamasının yüzde 36 altında

13.12.2019 17:17 | Son Güncelleme: 13.12.2019 17:32

Türkiye'nin, Satınalma Gücü Paritesi (SGP) değerine göre kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) endeks değeri, geçen yıl için 64 olarak tespit edildi.



Avrupa Birliği İstatistik Ofisi tarafından ilan edilen SGP'ye göre, kişi başına GSYH endeks değeri, 28 AB ülkesi için ortalama 100 birim iken, Türkiye için 64 birim oldu ve AB ortalamasının yüzde 36 altında kaldı. Euronews.com'da Görüntüle