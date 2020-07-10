Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Koç, Srebrenitsa'da kurban yakınları ile buluştu
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Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Koç, Srebrenitsa'da kurban yakınları ile buluştu

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa şehrinde soykırım kurbanlarının yakınları ile buluştu, Potoçari Anıt Mezarlığı'nı ziyaret ederek dua etti.

10.07.2020 20:43 | Son Güncelleme: 10.07.2020 20:51

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa şehrinde soykırım kurbanlarının yakınları ile buluştu, Potoçari Anıt Mezarlığı'nı ziyaret ederek dua etti.

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük trajedi olarak kabul edilen Srebrenitsa Soykırımı'nın 25. yıl dönümü arifesinde Potoçari'ye giden Koç, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic ile bir dizi anma etkinliğine katıldı.

Bosna'daki savaş sırasında BM bünyesindeki Hollandalı askerlerin üs olarak kullandığı eski akümülatör fabrikasında açılan sergileri gezen Koç, burada yaptığı açıklamada, ziyaret ettiği sergilerden birinin soykırım kurbanları anısına toplanan kahve fincanları olduğunu belirterek, Büyükelçilik olarak kendilerinin de "Neden Yoksun?" isimli bu projeye destek verdiklerini söyledi.

Bosnalı ünlü ressam Safet Zec'in "soykırım" temalı resim sergisini de ziyaret ettiğini aktaran Koç, "Soykırımın acı hatıraları ve izlerini oldukça profesyonel yansıtmış. O günlerin hüzün ve acısını bir kez daha hissettik." dedi.

Soykırımın bir daha asla yaşanmaması temennisinde bulunan Koç, "25 yıl önce Avrupa'nın göbeğinde meydana gelen bu hadise, eğer buradaki hassasiyetleri göz önünde bulundurmazsak her zaman her şeyin olabileceği ve zeminin çok müsait olduğu yönünde. Bizlere düşen görev, siyasi istikrarın devamını sağlamak." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Koç, Srebrenitsalı annelerle bir araya geldikten sonra soykırımdan kurtulmak isteyen Boşnak sivillerin orman yolundan Tuzla'ya ulaşmak için kullandığı güzergahta geleneksel olarak düzenlenen Barış Yürüyüşü'nün son etabına da katıldı.

"Neden Yoksun?" Projesi

Aida Sehovic'in yürüttüğü projede, soykırım kurbanlarının sayısını temsilen 8 bin 372 kahve fincanı bir araya getirilerek, öldürülen kurbanlara "Neden Yoksun?" sorusu soruluyor.

Çatışma Sonrası Araştırma Merkezi ile iş birliğinde hayata geçirilen proje, soykırımın 25. yılı etkinlikleri kapsamında bugün Potoçari Anma Merkezi'nde sergilendi.

Daha önce projeye ay yıldızlı iki fincan bağışlayan Büyükelçi Koç, bugün de serginin açılışına katılarak boş fincanlara kahve doldurdu.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlarda, fabrikalarda ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Bu yıl da kimlik tespiti yapılan ve yakınlarının onay verdiği 9 soykırım kurbanının daha cenazesi defnedilecek.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Koç, Srebrenitsa'da kurban yakınları ile buluştu

Kaynak: AA

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