Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Girgin, Banja Luka şehrini ziyaret etti
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Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Girgin, Banja Luka şehrini ziyaret etti

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Girgin, Banja Luka şehrini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin - Haberler | Güncel

BANJA Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Bosna Hersek'te Sırp nüfusun yoğun olduğu Banja Luka şehrine ziyarette bulundu.

BANJA Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Bosna Hersek'te Sırp nüfusun yoğun olduğu Banja Luka şehrine ziyarette bulundu.

Büyükelçi Girgin, ziyaret kapsamında, Banja Luka Başkonsolosu Oğuz Kılıç ile Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) temsilcileriyle görüştü.

Entite Başkanı Zeljka Cvijanovic, Başkan Yardımcısı Ramiz Salkic ve Meclis Başkanı Nedeljko Cubrilovic ile görüşen Girgin, daha sonra Banja Luka Müftüsü Nusret Abdibegovic ile bir araya geldi.

Temaslarının ardından açıklamada bulunan Girgin, göreve başladıktan sonra Banja Luka'ya ilk kez tanışma ziyaretleri için geldiğini aktardı.

İki ülke arasındaki ilişkileri özellikle ekonomik anlamda artırmayı planladıklarını vurgulayan Girgin, "Tabii bu çerçevede Sırp Cumhuriyeti ve Banja Luka'da da daha fazla faaliyette bulunarak ilişkilerimizi özellikle ekonomi sahasında geliştirmeyi planlıyoruz." dedi.

Kültürel alanda ortak mirasa ilişkin restorasyon faaliyetlerinin de devam ettiğine dikkati çeken Girgin, Türkiye'nin Banja Luka'da bulunan Ferhadiye Camisi'nin onarımına da katkıda bulunduğunu hatırlattı.

Girgin, entite yetkilileri ile görüşmelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileri ortadan kalktıktan sonra karşılıklı olarak iki ülke arasındaki turizmi artırmanın da ele alındığını belirterek, "Eğer ekonomik olarak verimli görülürse Banja Luka'dan da Türkiye'ye uçuşlar değerlendirilebilir." diye konuştu.

Banja Luka Başkonsolosu Kılıç da başkonsolosluğun açılma faaliyetlerinin henüz sonuçlanmadığına işaret ederek, "Bu faaliyetlerin en kısa zamanda sonuçlanacağını umuyoruz. Başkonsolosluk olarak hem ekonomik, hem kültürel, hem de turizm alanındaki ilişkilerimizi geliştirmeye katkı sağlamak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Girgin, Banja Luka'daki temasları kapsamında, Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta Sırplarca temellerine kadar yıkılan ve Vakıflar Genel Müdürlüğünce rekonstrüksiyon çalışmaları devam eden Arnaudiye Camisi'ni de ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin

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