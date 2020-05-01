Türkiye'nin salgınla mücadelesine Brezilya Belediyeler Birliği'nden övgü
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Türkiye'nin salgınla mücadelesine Brezilya Belediyeler Birliği'nden övgü

Türkiye'nin salgınla mücadelesine Brezilya Belediyeler Birliği'nden övgü
01.05.2020 11:49 | Son Güncelleme: 01.05.2020 11:49

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile Brezilya Belediyeler Birliği arasında telekonferans aracılığıyla yeni tip korona virüsü (COVID-19) salgını konusunda toplantı düzenlendi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile Brezilya Belediyeler Birliği arasında telekonferans aracılığıyla yeni tip korona virüsü (COVID-19) salgını konusunda toplantı düzenlendi. Yerel yönetimlerin yaptığı çalışmaların karşılıklı paylaşıldığı toplantıda Brezilyalı Belediye Başkanları, Türk belediyelerin çalışmalarından çok şey öğrenildiğini ifade ederek elde edilen başarılar hakkında övgüyle bahsettiler.

TBB ve Brezilya Belediyeler Birliği arasında "COVID-19 Uygulamaları Hakkında Deneyim Paylaşımı" başlıklı toplantı telekonferans aracılığıyla düzenlendi. Toplantıya TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği (SKB) ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Brezilya Belediyeler Birliği Başkan Yardımcıları So José dos Campos Belediye Başkanı Felcio Ramuth ve Teresina Belediye Başkanı Firmino Filho katıldı.

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı birebir sahada mücadele eden kurumların başında gelen yerel yönetimlerin yaptığı çalışmalarla ilgili konuşmalar yapıldı, tecrübeler paylaşıldı. Toplantının devamında sosyal mesafe uygulamalarında belediyelerin görevleri, hayatın normale dönmesi, ekonomik mücadelede belediyelerin uygulamaları, sosyal yardımlar, salgın sürecinde belediyelerin gelirleri gibi konular değerlendirildi. Brezilyalı başkanlar, toplantının kendi açılarından verimli olduğunun altını çizerek, salgına karşı devlet kurumları ve belediyeler arasındaki koordinasyonun ne kadar önemli olduğunun altını çizerek, bu açıdan Türkiye'nin Dünya'da önde olduğu belirtildi.

"Daha pozitif bir ayrışma yaşadık"

TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, dünya ülkelerinin, insani ve çevresel kalkınmanın ön plana çıktığı, sürdürülebilir kalkınmanın tek başına yeterli olmadığını gördüğünü söyleyerek, "Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 18 yıl önce millete hizmete başladığımızda 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' dedik ve insanı merkeze alan bir felsefe ile millete hizmet yolculuğuna başladık. Sağlıkta dönüşüm en büyük başarımızdır. Doğan her çocuğun sağlık sigortası ile doğduğu, herkesin sağlık sistemine ulaşabildiği bir sistemi inşa ettik. Küresel bir sorunla, ulusal bir mücadele veriyoruz. Vuhan'da salgın başlar başlamaz Sağlık Bakanlığı bünyesinde Bilim Kurulu'nu oluşturduldu ve çıkan kararları en büyük uygulayıcısı belediyeler oldu. Kim kararları uyguladıysa o şehirler düşük risk grubunda kaldı. Erken teşhis, hükumetimizin aldığı tedbirlerle kendi grubumuzdaki ülkelerden çok daha pozitif bir ayrışma yaptık" dedi.

"Yapılacak projeler sağlık çerçevesinde düzenlenmeli"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, salgınla mücadelede ülke konsantrasyonu ve kararlığının çok önemli olduğunu kaydederek, "Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili bakanlıklar tarafından başarılı bir organizasyona imza atıldı. Bu süreç bize sağlık olmazsa hiçbir şeyin olmayacağını gösterdi. Artık yapılacak projelerin sağlık çerçevesinde düzenlenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Türkiye örnek ülke oldu"

Teresina Belediye Başkanı Firmino Filho, kriz sürecinde deneyimleri paylaşmanın çok önemli olduğunu ifade ederek, "Artık yeni bir dönemdeyiz. Ortak politikalar uygulamamız gerekiyor. Tabii her ülkede belediyeler farklı önlemler alıyor. Belediyeler krizle doğrudan karşı karşıya. Bizler sağlık açısından geçmişteki yatırımların ne kadar faydalı olduğunu görüyoruz. Brezilya açısından koordinasyon ve merkezi hükumetin liderliği konuları çok önemli. Ülkemde hükumet, eyaletler ve belediyeler arasında sıkıntılar yaşıyor. Salgına karşı mücadelede bu anlaşmazlıklar olumsuz etki yaratıyor. Her ülke için güçlü liderlik önemlidir. Güçlü liderlik ve koordinasyonun ne kadar önemli olduğu konusunda Türkiye örnek ülke oldu. Sosyal mesafe konusundaki karşılıklı saygı hayata saygıdır aynı zamanda. Küreselleşen dünyada oluşturduğumuz bu diyalog çok kıymetli" şeklinde konuştu.

"Dünya çapında Türkiye'nin sağlık başarısı biliniyor"

So José dos Campos Belediye Başkanı Felcio Ramuth, Ramuth, Brezilya'daki sağlık sistemi ve salgına dair vaka sayıları hakkında da detaylar paylaşarak, "Salgına baktığımızda görüyoruz ki en önemli konu belediyelerin koordinasyonudur. Türkiye'de bu koordinasyon başarılı oldu. Türkiye sağlık sistemi konusunda büyük bir öneme sahip. Dünya çapında Türkiye'nin sağlık başarısı biliniyor. Sizden bu konuda çok şey öğrendik. Sizin gibi geleceği de düşünüyoruz" diye konuştu.

Toplantı, başkanların salgın sonrası karşılıklı davetleri ve salgın konusunda soru-cevapla tamamlandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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