Türkiye'nin salgınla mücadele için gönderdiği tıbbi malzemeler Venezuela'ya ulaştı
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Türkiye'nin salgınla mücadele için gönderdiği tıbbi malzemeler Venezuela'ya ulaştı

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kullanılması için Venezuela'ya gönderdiği tıbbi malzemeleri taşıyan uçak Karakas'a ulaştı.

Türkiye'nin salgınla mücadele için gönderdiği tıbbi malzemeler Venezuela'ya ulaştı
18.07.2020 12:20 | Son Güncelleme: 18.07.2020 12:59

Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kullanılması için Venezuela'ya gönderdiği tıbbi malzemeleri taşıyan uçak Karakas'a ulaştı.

Venezuela Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Jorge Arreaza, Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu ve Venezuela Sağlık Bakanı Carlos Alvarado, Türkiye'den gönderilen yardım malzemelerini taşıyan A 400M tipi dev nakliye uçağını başkent Karakas'taki Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı'nda karşıladı.

Büyükelçi Mütevellioğlu, burada yaptığı konuşmada, yardımların Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gönderildiğini belirtti.

İki ülke arasındaki kardeşliğe değinen Mütevellioğlu, "Türkiye şimdi ve gelecekte gerekli olduğu takdirde Venezuela'ya yardım etmeye hazırdır." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Arreaza da "Kovid-19 ile mücadele için 15 tondan fazla malzeme teslim alıyoruz. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Türk halkına ve hükümetine müteşekkiriz." dedi.

İki ülke arasındaki dayanışmaya dikkati çeken Arreaza, "Halkların büyüklüğü ekonomik potansiyeliyle değil, dayanışma kapasitesiyle ölçülür ve Türkiye bu konuda örnek olmuştur." diye konuştu.

Milli Savunma Bakanlığı da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yardım uçağıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya gönderdiği mektubun yetkililere teslim edildiğini duyurmuştu.

Venezuela'ya tıbbi yardım malzemeleri götürmek üzere Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait A 400M tipi dev nakliye uçağı 16 Temmuz'da Türkiye'den havalanmıştı.

Kaynak: AA

Manşet

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