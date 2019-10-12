"Türkiye'nin saldırısıyla IŞİD'in canlandığını" iddia eden SDG hava sahasının kapatılmasını istedi

"Türkiye'nin saldırısıyla IŞİD'in canlandığını" iddia eden SDG hava sahasının kapatılmasını istedi

SDG, "Türkiye'nin saldırılarının IŞİD'i yeniden canlandırdığını" iddia ederek, uluslararası koalisyondan, hava sahasının uçuşa kapatılması için çağrı yaptı

12.10.2019 19:06

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) "Türkiye'nin saldırılarının IŞİD'i yeniden canlandırdığını" öne sürerek, hava sahasının uçuşa kapatılmasını istedi.


Ana yapısını YPG'nin oluşturduğu SDG yetkilisi Redur Halil, yaptığı açıklamada ABD'nin öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonla işbirliği yapmaya devam ettiklerini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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