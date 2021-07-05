Türkiye'nin Saint Petersburg Başkonsolosu hayatını kaybetti (2)
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Türkiye'nin Saint Petersburg Başkonsolosu hayatını kaybetti (2)

Türkiye'nin Saint Petersburg Başkonsolosu hayatını kaybetti (2)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GÖREVE 1993'TE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA BAŞLADI1964 doğumlu Yorulmaz, 1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

GÖREVE 1993'TE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA BAŞLADI

1964 doğumlu Yorulmaz, 1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1993 yılında Dışişleri Bakanlığında göreve başlayan Yorulmaz, merkezde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Yurtdışı Tanıtım, Diplomatik Arşiv, Bilgi İşlem gibi birimlerde; yurt dışında ise Cidde Başkonsolosluğu, Atina Büyükelçiliği, Aşkabad Büyükelçiliği, Sidney Başkonsolosluğu, Podgoritsa Büyükelçiliği, Meşhed Başkonsolosluğu görevlerini yürüttü. Yorulmaz, 14 Ekim 2020 tarihinden bu yana St. Petersburg Başkonsolosu olarak görev yapıyordu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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