Türkiye'nin Rusya'dan Aldığı S-400'lerle İlgili Halk Ne Düşünüyor?

Türkiye'nin Rusya'dan Aldığı S-400'lerle İlgili Halk Ne Düşünüyor?

Türkiye açısından ise süreç işlemeye devam ediyor.

Türkiye açısından ise süreç işlemeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı son olarak S-400'lerin Rusya'dan Türkiye'ye gönderilmek üzere yükleme işlemlerinin başladığını açıkladı. Peki kamuoyu, yakın gelecekte yaşanacaklarla ilgili ne düşünüyor? VOA Türkçe, bu sorunun yanıtını sokakta aradı


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