"Türkiye'nin rotasını çizen kadın" Maltepe'de

11.02.2020 15:07 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:08

Türkiye'nin kültür rotalarını çizen ve onları dünyaya tanıtan kadın olarak bilinen Kate Clow, Maltepe'ye gelerek doğaseverlere kendi hayatı, mücadelesi ve yaptıklarıyla ilgili bir seminer verdi. 535 kilometrelik Likya Yolu'nu, St. Paul Yolu'nu ve Kaçkarları ülke ve dünya turizmine kazandıran Clow, bu süreçte yaşadıklarını ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.



Kate Clow, namı diğer Kardelen Karlı, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde kendi hayatı, mücadelesi ve yaptıklarına dair bir söyleşi düzenledi. Maltepe Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ve İstanbul Doğa Sporları Kulübü Derneği'nin işbirliğiyle düzenlenen 2 saatlik söyleşide Clow, İngiltere'de başlayıp 30 yılı aşkın süredir Türkiye'de süren yaşamına, Antalya'da yaşamaya başlamasına, köy köy tek başına başlayan gezilerden çıkan ve patikalar ile devam eden 535 kilometrelik Likya Yolu'nu, St. Paul Yolu'nu, Kaçkarlar'ı nasıl dünyaya tanıttığına, bürokrasiden kurtulmak için Türk vatandaşlığına geçtiğine, dernek kurduğuna dair yaşamından birçok anekdotu katılımcılarla paylaştı. Soru-cevap şeklinde devam eden söyleşide katılımcılara, doğa dostu bez çantalardan hediye edildi.



Türk vatandaşı oldu



1997 yılında Türk vatandaşlığına geçen ve Kardelen Karlı ismini alan Kate Clow, Türkiye'nin kültür rotalarını oluşturup, bunu dünyaya tanıtan isim olarak tanınıyor. Clow'un "Türkiye'nin İlk Uzun Mesafeli Yürüyüş Rotası: Likya Yolu'nda Yürümek", "Türkiye'nin İkinci Uzun Mesafe Yürüyüş Rotası: Aziz Paul Yolu", "Yayla ve Mezralarda 30 Günlük Doğa Yürüyüşleri: Kaçkarlar", "Osmanlı Seyyahı Evliya Çelebi'nin İzinde: Evliya Çelebi Yolu" ve "Likya Yolu" isimli kitapları bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA