Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Esenli: "İtalya, darbe sonrası Batı'dan ilk ziyareti yapan... Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, darbe girişimi sonrasında Türkiye'yi ilk ziyaret eden ülkeler arasında İtalya'nın olduğunu belirtti.

Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, darbe girişimi sonrasında Türkiye'yi ilk ziyaret eden ülkeler arasında İtalya'nın olduğunu belirtti.

Büyükelçi Esenli, 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıl dönümü dolayısıyla büyükelçilikte İtalyan ve Türk basın mensuplarının katıldığı bir basın toplantısı düzenledi.

Terör örgütü FETÖ'nün kalkıştığı darbe girişiminin, Türk halkının direnişiyle engellendiğinin altını çizen Büyükelçi Esenli, o gece 251 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 bini aşkın kişinin yaralandığını hatırlattı.

FETÖ'nün yeni nesil bir terör örgütü olduğunu dile getiren Esenli, FETÖ'nün kendisini lanse etmeye çalıştığı gibi eğitim, sağlık ve hayır işleriyle uğraşan toplumsal bir hareket olmadığını, siyasi ve ekonomik emelleri bulunan karanlık ve sinsi bir örgüt olduğunu dile getirdi. Büyükelçi, FETÖ'nün bu emellerinin de uluslararası boyutta yavaş da olsa anlaşılmaya başlandığını söyledi.

Esenli, bu örgütün son yıllarda Türk emniyetinin yaptığı operasyonlar sonucunda uyuşturucu kaçakçılığından da kendisine mali kaynak yarattığını aktardı.

FETÖ'nün İtalya'daki varlığı ve İtalyan makamlarıyla bu konudaki iş birliği sorulan Büyükelçi Esenli, şunları kaydetti:

"Bizi darbeden sonra ilk ziyaret edenlerden biri İtalya idi. Dönemin Dışişleri Bakanı (Paolo) Gentiloni geldi. TBMM'yi ziyaretinde kendisi, askeri uçaklardan bomba atıldığını dinleyince şoke oldu. İki ülke arasında güvenlik ve istihbarat alanlarında iş birliği mevcut. İtalya ile karşılıklı anlayış var. İtalya da terör ve göç konusunda çok çeken ülkelerden biri. Bu nedenle bizi diğerlerinden daha iyi anlayan bir ülke."

"Ayasofya egemenlik meselesidir"

Büyükelçi, soru üzerine gündemdeki Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması konusuna da değinerek, Ayasofya'nın Türkiye'nin egemenlik meselesi olduğunu söyledi.

Ayasofya'ya ilişkin bütün eylemlerin hukuka uygun olduğunun altını çizen Esenli, "Bu konunun, Türkiye'nin Hristiyanların ibadet özgürlüğünü kısıtlıyormuş gibi yansıtılması yanlış. Din ve ibadet konularında hassasız. Biz burayı koruyacağız." dedi.

Esenli, sadece İstanbul'da 89 kilise, 21 sinagog olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'de her inananın istediği şekilde ibadet edebileceğini belirtti.

Roma Büyükelçisi, Ayasofya özelinde İtalyan hükümetiyle de herhangi bir resmi temasının olmadığını da ifade etti.

-Libya konusu

Türkiye'nin Libya'daki varlığına ilişkin bir soru üzerine Büyükelçi Esenli, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2259 nolu kararı çerçevesinde bulunduğunu belirtti.

Esenli, Türkiye'nin Libya krizinde askeri bir çözüm olmayacağına inandığını ancak bu noktada darbeci general Halife Hafter'in son derece olumsuz bir rol oynadığını belirtti. Esenli, Türkiye'nin Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne desteği olmasa Hafter'in bir ara Trablus'un kontrolünü ele geçirecek duruma kadar geldiğini hatırlattı.

Büyükelçi Esenli, Libya'da silah ambargosunu ihlal edenlerin; Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve Mısır olduğunu söyledi.

Murat Salim Esenli, Türkiye'nin Libya'da paralı asker gibi faaliyetlerde yer almadığını ancak Şam ile Bingazi arasında yapılan uçuşlara bakılarak, kimin Suriyeli paralı askerleri Libya'ya getirdiğinin görüleceğine dikkati çekti.

Kaynak: AA