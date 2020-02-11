Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sakar, Kosova Başbakanı Kurti'yi ziyaret etti
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Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sakar, Kosova Başbakanı Kurti'yi ziyaret etti

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova Başbakanı Albin Kurti'yi makamında ziyaret etti.

11.02.2020 00:34 | Son Güncelleme: 11.02.2020 00:36
Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sakar, Kosova Başbakanı Kurti'yi ziyaret etti

'nin Büyükelçisi Çağrı Sakar, Başbakanı Albin Kurti'yi makamında ziyaret etti.

Kosova Başbakanlığında bir araya gelen ikilinin görüşmesi yaklaşık yarım saat sürdü.

Görüşmenin basına açık kısmında Büyükelçi Sakar, göreve yeni gelen Kurti'yi tebrik ederek, başarılar diledi.

Başbakan Kurti de ziyaretinden dolayı Sakar'a teşekkür etti.

Görüşme basına kapalı devam etti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sakar, Kosova Başbakanı Kurti'yi ziyaret etti
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