Türkiye'nin petrol üretimi 2020'de 1,5 milyon varil arttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Türkiye'nin petrol üretimi 2020'de 1,5 milyon varil arttı

01.02.2021 10:17 | Son Güncelleme: 01.02.2021 10:20
Türkiye'nin petrol üretimi 2020'de 1,5 milyon varil arttı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin petrol üretiminin 2020'de bir önceki yıla göre 1,5 milyon varil artarak 22 milyon varili aştığını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin petrol üretiminin 2020'de bir önceki yıla göre 1,5 milyon varil artarak 22 milyon varili aştığını bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, geçen yıl enerjinin her alanında attıkları adımlarla petrol üretiminin de hızlandığını, Türkiye'yi enerjide üretim ve teknoloji merkezi yapacaklarını ifade etti.

Ayrıca 2019 ve 2020'ye ait ham petrol üretim rakamlarının yer aldığı bir infografik de paylaşan Dönmez, 2019'da 14 milyon 664 bin varili kamuya, 6 milyon 85 bin varili özel sektöre ait olmak üzere toplam 20 milyon 750 bin varil ham petrol üretimi gerçekleştirildiğini kaydetti.

Dönmez, 2020'de ise 16 milyon 613 bin varili kamu, 5 milyon 656 bin varili özel sektör tarafından olmak üzere toplam 22 milyon 269 bin varil ham petrol üretildiğini belirterek, yıllık artışın 1,5 milyon varil olduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşranur Begçecanlı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Muharrem İnce Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Feyza Aktan Deniz Akkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Arda Turan Mesut Özil Fatih Terim Gökhan Gönül Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler İzmir Manisa Ahmetli Oyunlar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye'nin petrol üretimi 2020'de 1,5 milyon varil arttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 10:20:30. #1.15#
title