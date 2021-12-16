Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Önen, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
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Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Önen, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Önen, AA'nın
AA / Emre Aytekin - Haberler | Güncel

Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan seçkiyi inceleyen Büyükelçi Önen, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki kareler arasında beğendiklerini değerlendirdi.

Büyükelçi Önen, "haber" kategorisinde oyunu, Muhammed Enes Yıldırım'ın Marmara Denizi'ni oluşan müsilajın yağış ve rüzgar nedeniyle İstanbul'da Caddebostan Sahili'ni kapladığı günde çekilen, "Ebru sanatı değil müsilaj" başlıklı fotoğrafına verdi.

Önen, fotoğrafın hem estetik hem de içerdiği mesaj açısından çarpıcı olduğunu vurguladı.

"Yaşam" kategorisinde oyunu İsa Terli'nin Ay'ın hilal halinde olduğu gecede Galata Kulesi ile Çamlıca Camisi'ni birlikte kareye aldığı "İstanbul ve hilal" başlıklı fotoğrafından yana kullanan Önen'in "Spor" kategorisindeki tercihi ise Ali Atamaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğrafı oldu.

Tüm fotoğrafların beğeniyi hak ettiğini vurgulayan Önen, AA foto muhabirlerini tebrik etti.

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AA / Emre Aytekin - Son Dakika Haberleri

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