Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği'nde iftar verildi
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Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği'nde iftar verildi

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği'nde iftar verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çin'in başkenti Pekin'de yaşayan Türk vatandaşlar, Pekin Büyükelçiliği'nde düzenlenen iftarda bir araya geldi.

Çin'in başkenti Pekin'de yaşayan Türk vatandaşlar, Pekin Büyükelçiliği'nde düzenlenen iftarda bir araya geldi.

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği tarafından Pekin'de iftar programı düzenlendi. Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen'in ev sahipliğinde düzenlenen iftara Pekin'de yaşayan Türk vatandaşları ile büyükelçilik personeli katıldı. Büyükelçi Önen yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği'nin yanı sıra, tüm diplomatik temsilciliklerde de vatandaşlarla bir araya gelmeye özen gösterdiklerine işaret ederek, "Maalesef geçtiğimiz yıl bunu yapamadık. Şimdi geç de olsa çok şükür tekrardan bir araya gelmenin mutluluğu içindeyim" ifadelerini kullandı. Şuanda dünyanın öncelikle sağlığa büyük ihtiyaç duyduğunun altını çizen Önen, "Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa sağlık, huzur ve afiyet getirmesini temenni ediyor, şimdiden bayramınızı kutluyorum" dedi.

Misafirlere iftarda Türk mutfağından farklı lezzetler ikram edildi. - PEKİN

Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği'nde iftar verildi
Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği'nde iftar verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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