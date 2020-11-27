TÜRKPATENT'in verisi Turkcell'in Veri Merkezi'nde saklanacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

TÜRKPATENT'in verisi Turkcell'in Veri Merkezi'nde saklanacak

27.11.2020 12:29 | Son Güncelleme: 27.11.2020 12:39
TÜRKPATENT'in verisi Turkcell'in Veri Merkezi'nde saklanacak

Türkiye'nin en büyük veri merkezi işletmecilerinden biri olan Turkcell, dünyanın ilk 10 patent kurumundan biri olan Türk Patent ve Marka Kurumu'nun verisini Ankara Veri Merkezi'nde güvenle sakladığını duyurdu.

Türkiye'nin en büyük veri merkezi işletmecilerinden biri olan Turkcell, dünyanın ilk 10 patent kurumundan biri olan Türk Patent ve Marka Kurumu'nun verisini Ankara Veri Merkezi'nde güvenle sakladığını duyurdu.

"Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalı" prensibiyle çalışmalarını sürdüren Turkcell, kurumsal müşterilerine veri merkezi hizmeti sunmaya devam ediyor. Sektör devlerinin tercih ettiği Türkiye'nin en büyük veri merkezinin müşterileri arasında dünyanın ilk 10 patent kurumundan biri olan Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) de yer alıyor. Bu kapsamda operatör, Türkiye'nin patentlerini Ankara Veri Merkezi'nde saklayacak. TÜRKPATENT, operatörün veri merkezinde kendisine tahsis edilen özel güvenlikli bölmede kendi bilişim altyapısını yönetecek.

Konuyla ilgili değerlendirmesinde Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan şunları söyledi: "Türkiye'nin verisini korumak için gece gündüz hız kesmeden çalışıyoruz. Bu alanda 2 milyar liraya yakın yatırım yaparak yeni nesil veri merkezimiz ile kurumsal müşterilerimize hizmet veriyoruz. Ülkemizin verisini yerli ve milli tesislerimizde en yüksek güvenlik standartlarını sağlayarak koruyoruz. Son olarak Ankara'da açtığımız Türkiye'nin en büyük veri merkezini, dünyanın önde gelen patent kurumları arasında yer alan Türk Patent ve Kurumu'nun da tercih etmesi veri merkezimizin kalitesini tescillemiş oldu. Özellikle kamu kurumlarının tercih ettiği Ankara Veri Merkezimizde Türkiye'nin patentlerini saklamaktan ötürü mutluluk duyuyoruz".

Bunlar da ilginizi çekebilir

Türkiye beşik gibi! İzmir'in yaralarını saramadan bir deprem haberi de Malatya'dan geldi
Türkiye beşik gibi! İzmir'in yaralarını saramadan bir deprem haberi de Malatya'dan geldi
Çok şaşıracaksınız! Ali Baba ve Kırk Haramiler'deki içi altın dolu mağara bakın neredeymiş
Çok şaşıracaksınız! Ali Baba ve Kırk Haramiler'deki içi altın dolu mağara bakın neredeymiş
Bakanlık'tan vatandaşa ucuza otomobil! Yeni liste yayımlandı, hepsi 100 bin TL'nin altında
Bakanlık'tan vatandaşa ucuza otomobil! Yeni liste yayımlandı, hepsi 100 bin TL'nin altında

TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. Habip Asan ise şöyle konuştu: "Türk Patent ve Marka Kurumu olarak son dönemde bilgi teknolojileri alanında gerçekleştirdiğimiz önemli çalışmalar kapsamında Felaket Kurtarma Merkezimizi Turkcell Veri Merkezi'nde konumlandırdık. Türk Patent ve Marka Kurumu, Avrupa'nın en fazla sınai mülkiyet başvurusu alan kurumlarının başında geliyor. Özellikle 2017 yılından itibaren Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı nezdinde Uluslararası Araştırma ve Ön İnceleme Otoritesi olarak hizmet vermeye başladıktan sonra sorumluluklarımız çok daha fazla arttı. Türkiye'nin fikri ürün hazinesi olarak ifade edebileceğimiz sınai mülkiyet verilerinin güvenli bir şekilde kaydedilmesi ve sınai mülkiyet hizmetlerinin kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi en öncelik verdiğimiz konuların başında geliyor. Operatörün veri merkezi bünyesinde gerçekleştirdiğimiz bu çalışmanın Kurumumuzun bilgi teknolojileri kapasitesinin artışına ve kurumsal önceliklerimizin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesine önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum". - İSTANBUL

TÜRKPATENT'in verisi Turkcell'in Veri Merkezi'nde saklanacak
TÜRKPATENT'in verisi Turkcell'in Veri Merkezi'nde saklanacak
TÜRKPATENT'in verisi Turkcell'in Veri Merkezi'nde saklanacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

DİYARBAKIR - 'Empire' buğday ile daha fazla verim alınması hedefleniyor
DİYARBAKIR - "Empire" buğday ile daha fazla verim alınması hedefleniyor
Erzurum Denge verileri yayımlandı
Erzurum Denge verileri yayımlandı
'Milli bitki'nin verimi üreticiyi memnun etti
"Milli bitki"nin verimi üreticiyi memnun etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan İlham Aliyev Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şevval Sam Demet Akbağ Aleyna Tilki Funda Eryiğit
Spor Fatih Terim Deniz Türüç Caner Erkin Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Tüm Haberler Türk Bakan Galatasaray Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TÜRKPATENT'in verisi Turkcell'in Veri Merkezi'nde saklanacak - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.11.2020 13:16:33. #1.15#
title