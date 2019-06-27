Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa: Fransa ile lise sorunu olumlu mecraya girdi

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Fransa ve Türkiye arasında karşılıklı olarak lise açılması konusunda ortaya çıkan sıkıntıların aşılmasında önemli aşamalar kaydedildiğini söyledi.

Konu ile ilgili Euronews'ün sorularını yanıtlayan Musa, "bu konuda olumlu bir mecraya girdik" ifadesini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle