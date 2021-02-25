Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylaması için 37 STK tarafından imza kampanyası başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylaması için 37 STK tarafından imza kampanyası başlatıldı

25.02.2021 10:23 | Son Güncelleme: 25.02.2021 10:23
Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylaması için 37 STK tarafından imza kampanyası başlatıldı

Türkiye'nin, iklim krizini durdurmak ve küresel sıcaklık artışını 1,5 derecede sınırlamaya yönelik hedefler içeren Paris Anlaşması'nı onaylaması için 37 sivil toplum kuruluşu (STK) tarafından imza kampanyası başlatıldı.

Türkiye'nin, iklim krizini durdurmak ve küresel sıcaklık artışını 1,5 derecede sınırlamaya yönelik hedefler içeren Paris Anlaşması'nı onaylaması için 37 sivil toplum kuruluşu (STK) tarafından imza kampanyası başlatıldı. Toplanan imzalar TBMM'ye ulaştırılacak.

Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği (SEFİA), Ekoloji Birliği, Ekosfer Derneği, TEMA Vakfı ve WWF-Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 37 STK adına yapılan ortak açıklamada, Paris Anlaşması'na bugüne kadar 197 ülkenin imza attığı belirtildi.

Bunların 191'inin anlaşmaya taraf olarak süreci tamamladıkları, Eritre, İran, Irak, Libya, Yemen ve Türkiye'nin ise anlaşmaya taraf olmadıkları bildirildi.

Türkiye'nin, Paris Anlaşması'nı onaylamayan tek G20 ülkesi durumunda yer aldığı ifade edilen açıklamada, anlaşmanın ilk imzacılarından olan Türkiye'nin süreci tamamlayarak anlaşmaya taraf olması çağrısında bulunuldu.

Bunun için söz konusu anlaşmanın TBMM'de onaylanması gerektiğine işaret edilerek, kampanya kapsamında toplanacak imzaların TBMM'ye teslim edileceği bildirildi.

"Uluslararası ilişkiler, iklim hedefleri üzerinden yeniden tanımlanıyor"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen SEFİA Direktörü Bengisu Özenç, düşük karbonlu ekonomiye geçiş stratejilerinin bugün ülkelerin yalnızca sanayilerini değil dış politikalarını da şekillendirdiğini belirtti.

Net-sıfır emisyona ulaşma hedefinin 29 ülkede kanunlaşmış ya da politika dokümanlarına yerleşmiş durumda olduğunu bildiren Özenç, şunları kaydetti:

"98 ülke ise bu yönde hedef almayı tartışıyor. Uluslararası ilişkiler söz konusu hedefler üzerinden yeniden tanımlanırken, Türkiye maalesef bu gruplar arasında yer almıyor. Açıkça belirlenmiş bir 'yeşil kalkınma' stratejisi bulunmayan Türkiye'nin, kendisini bu küresel gündemin bir parçası haline getirebilmesi için ilk adım Paris Anlaşması'nın onaylanması. Bu konuda daha fazla vakit kaybedilmemesi gerekiyor."

TEMA Vakfı Çevre Politikaları ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Ceren Pınar Gayretli de Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylamaması halinde geleceğin siyaseti, ticareti ve ekonomisinin çerçevesini çizen ülkelerin dışında kalacağını savundu.

Gayretli, "Türkiye yön veren değil, izleyen olacak. Türkiye'nin bir an önce Paris İklim Anlaşması'nı onaylayıp, iklim hedeflerini güçlendirerek küresel çalışmaların liderleri arasında yer almasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Celal Adan Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Müge Anlı Ezgi Mola İrem Derici İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Erol Bulut Ersun Yanal Mesut Bakkal İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylaması için 37 STK tarafından imza kampanyası başlatıldı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 10:26:37. #1.15#
title