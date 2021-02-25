Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylaması için 37 STK tarafından imza kampanyası başlatıldı

Türkiye'nin, iklim krizini durdurmak ve küresel sıcaklık artışını 1,5 derecede sınırlamaya yönelik hedefler içeren Paris Anlaşması'nı onaylaması için 37 sivil toplum kuruluşu (STK) tarafından imza kampanyası başlatıldı.

Türkiye'nin, iklim krizini durdurmak ve küresel sıcaklık artışını 1,5 derecede sınırlamaya yönelik hedefler içeren Paris Anlaşması'nı onaylaması için 37 sivil toplum kuruluşu (STK) tarafından imza kampanyası başlatıldı. Toplanan imzalar TBMM'ye ulaştırılacak.

Sürdürülebilir Ekonomi ve Finans Araştırmaları Derneği (SEFİA), Ekoloji Birliği, Ekosfer Derneği, TEMA Vakfı ve WWF-Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 37 STK adına yapılan ortak açıklamada, Paris Anlaşması'na bugüne kadar 197 ülkenin imza attığı belirtildi.

Bunların 191'inin anlaşmaya taraf olarak süreci tamamladıkları, Eritre, İran, Irak, Libya, Yemen ve Türkiye'nin ise anlaşmaya taraf olmadıkları bildirildi.

Türkiye'nin, Paris Anlaşması'nı onaylamayan tek G20 ülkesi durumunda yer aldığı ifade edilen açıklamada, anlaşmanın ilk imzacılarından olan Türkiye'nin süreci tamamlayarak anlaşmaya taraf olması çağrısında bulunuldu.

Bunun için söz konusu anlaşmanın TBMM'de onaylanması gerektiğine işaret edilerek, kampanya kapsamında toplanacak imzaların TBMM'ye teslim edileceği bildirildi.

"Uluslararası ilişkiler, iklim hedefleri üzerinden yeniden tanımlanıyor"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen SEFİA Direktörü Bengisu Özenç, düşük karbonlu ekonomiye geçiş stratejilerinin bugün ülkelerin yalnızca sanayilerini değil dış politikalarını da şekillendirdiğini belirtti.

Net-sıfır emisyona ulaşma hedefinin 29 ülkede kanunlaşmış ya da politika dokümanlarına yerleşmiş durumda olduğunu bildiren Özenç, şunları kaydetti:

"98 ülke ise bu yönde hedef almayı tartışıyor. Uluslararası ilişkiler söz konusu hedefler üzerinden yeniden tanımlanırken, Türkiye maalesef bu gruplar arasında yer almıyor. Açıkça belirlenmiş bir 'yeşil kalkınma' stratejisi bulunmayan Türkiye'nin, kendisini bu küresel gündemin bir parçası haline getirebilmesi için ilk adım Paris Anlaşması'nın onaylanması. Bu konuda daha fazla vakit kaybedilmemesi gerekiyor."

TEMA Vakfı Çevre Politikaları ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Ceren Pınar Gayretli de Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylamaması halinde geleceğin siyaseti, ticareti ve ekonomisinin çerçevesini çizen ülkelerin dışında kalacağını savundu.

Gayretli, "Türkiye yön veren değil, izleyen olacak. Türkiye'nin bir an önce Paris İklim Anlaşması'nı onaylayıp, iklim hedeflerini güçlendirerek küresel çalışmaların liderleri arasında yer almasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuran Erkul Kaya