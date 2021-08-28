Türkiye'nin paralimpik oyunlarında madalya sayısı 29'a yükseldi

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya sayısı 6'ya yükselen Türkiye, oyunlar tarihindeki madalya sayısını da 29'a yükseltti.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya sayısı 6'ya yükselen Türkiye, oyunlar tarihindeki madalya sayısını da 29'a yükseltti.

Tokyo 2020'nin dördüncü gününde masa tenisinde Ali Öztürk, Nesim Turan ve Kübra Korkut, judoda ise Zeynep Çelik bronz madalyanın sahibi oldu. Oyunların ikinci gününde ise Recep Çiftçi ve Besra Duman, bronz madalya almıştı.

Japonya'da toplam 6 bronz madalyaya ulaşan Türkiye, oyunlar tarihinde ilk madalyasını 2004'te atıcılık branşında Muharrem Korhan Yamaç'la elde etti.

Türkiye'nin şu ana dek paralimpik oyunları tarihinde aldığı 6 altın, 6 gümüş ve 17 bronz madalyanın dağılımı şöyle: