Türkiye'nin paralimpik oyunlarında madalya sayısı 29'a yükseldi
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Türkiye'nin paralimpik oyunlarında madalya sayısı 29'a yükseldi

Türkiye'nin paralimpik oyunlarında madalya sayısı 29'a yükseldi
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya sayısı 6'ya yükselen Türkiye, oyunlar tarihindeki madalya sayısını da 29'a yükseltti.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda madalya sayısı 6'ya yükselen Türkiye, oyunlar tarihindeki madalya sayısını da 29'a yükseltti.

Tokyo 2020'nin dördüncü gününde masa tenisinde Ali Öztürk, Nesim Turan ve Kübra Korkut, judoda ise Zeynep Çelik bronz madalyanın sahibi oldu. Oyunların ikinci gününde ise Recep Çiftçi ve Besra Duman, bronz madalya almıştı.

Japonya'da toplam 6 bronz madalyaya ulaşan Türkiye, oyunlar tarihinde ilk madalyasını 2004'te atıcılık branşında Muharrem Korhan Yamaç'la elde etti.

Türkiye'nin şu ana dek paralimpik oyunları tarihinde aldığı 6 altın, 6 gümüş ve 17 bronz madalyanın dağılımı şöyle:

OyunlarAltınGümüşBronzToplam
2004 Atina1-12
2008 Pekin1-12
2012 Londra15410
2016 Rio3159
2020 Tokyo (Devam ediyor)--66
TOPLAM661729

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 5) Ali Öztürk, bronz madalya kazandı.
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi tek erkeklerde (Sınıf 5) Ali Öztürk, bronz madalya kazandı.
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