Türkiye'nin papaz eriğini onlar üretiyor...O anlar havadan görüntülendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türkiye'nin papaz eriğini onlar üretiyor...O anlar havadan görüntülendi

Bursa'nın İznik ilçesinde papaz eriğinin üretiminde sona gelindi.

Türkiye'nin papaz eriğini onlar üretiyor...O anlar havadan görüntülendi
09.06.2020 09:37 | Son Güncelleme: 09.06.2020 09:42

Bursa'nın İznik ilçesinde papaz eriğinin üretiminde sona gelindi. Havaların birden ısınıp soğumasıyla oluşan dengesizlik eriğin erken olgunlaşmasına sebep oldu. İznik'te üretilen papaz eriği Türkiye'nin her yerine gönderilirken, sezon başında 10-12 lira bandındaki toptan erik fiyatı 5 liraya kadar düştü. Son hasat ise drone ile havadan görüntülendi

Bursa'nın İznik ilçesinde 3 bin dekar alanda ekili ve ortalama sezonda 6 bin ton rekolte veren papaz eriğinde hasadın son günleri yaşanıyor. Havaların soğuk gitmesi ve ardından birden ısınması eriği erken olgunlaştırırken, sezonun da beklendiği gibi geçmemesine sebep oldu. İznik'te üreticiler hasadın ilk günlerinde eriğin kilosunu 10-12 TL arasında satarken, fiyatlar 5 liraya kadar geriledi. Türkiye'nin her yerine gönderilen papaz eriği çiftçinin önemli gelir kaynaklarından birisi oldu.

Papaz eriği üreticisi İlhan Sarı, "Sıcakla soğuk arasındaki yağmurla beraber gelen hava hasat dönemini erken bitirdi. Yağmurun da etkili olması eriği çatlattı. 15 gün önceki sıcaklar eriği erken olgunlaştırdı. Sezon bu sene başlamadan bitti. Sezon başladığında kilosu 10-12 TL bandında gitti sonra 5 liraya indi. Geçen seneki rekolte ile bu seneki rekolte yerine göre değişiyor. Geçen sene yapmış olduğumuz rakamlara göre bu sene rekolte daha iyiydi. Geçen sene ortalama fiyatlar kilosunda 7 - 8 TL civarındaydı. Bu sene ortalamayı bulmaz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Yunan Genelkurmay Başkanından Türkiye'ye gülünç tehdit: Askerlerimiz Türklerin önünü kesecek Haber
Yunan Genelkurmay Başkanından Türkiye'ye gülünç tehdit: Askerlerimiz Türklerin önünü kesecek
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti
Vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmeden oturduğu fotoğraflar Erdoğan'ı kızdırdı Haber
Vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmeden oturduğu fotoğraflar Erdoğan'ı kızdırdı
Büyük umutlarla aldıkları otomobil, genç çifte mezar oldu Haber
Büyük umutlarla aldıkları otomobil, genç çifte mezar oldu
Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi Haber
Koronavirüsten kurtulan Çin'i şimdi de sağanak vurdu; 320 bin kişi etkilendi
Kabine uzun zaman sonra yüz yüze toplanacak! Sokağa çıkma kısıtlamaları için yeni formül geliyor Haber
Kabine uzun zaman sonra yüz yüze toplanacak! Sokağa çıkma kısıtlamaları için yeni formül geliyor
Mobilya ustası, karyolasını tamir etmek için gittiği evde genç kıza cinsel saldırıda bulundu
Mobilya ustası, karyolasını tamir etmek için gittiği evde genç kıza cinsel saldırıda bulundu
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü
Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu
Nusret'le birlikte başarıdan başarıya koşan kardeşi Özgür Gökçe, suskunluğunu bozdu
Ortaokul öğrencisinin geliştirdiği cihaz ile tek kullanımlık maskeler 50 kez kullanılabilecek
Ortaokul öğrencisinin geliştirdiği cihaz ile tek kullanımlık maskeler 50 kez kullanılabilecek
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp güpegündüz yaya kaldırımında cinsel ilişkiye girdiler!
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp güpegündüz yaya kaldırımında cinsel ilişkiye girdiler!
Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu, Schalke ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni Kerim Çalhanoğlu, Schalke ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Hasan Ali Kaldırım'ın Galatasaray'ın gündeminde olmadığı ortaya çıktı
Hasan Ali Kaldırım'ın Galatasaray'ın gündeminde olmadığı ortaya çıktı
Ayasofya'nın cami olup olmayacağını belirleyecek duruşma 2 Temmuz'da
Ayasofya'nın cami olup olmayacağını belirleyecek duruşma 2 Temmuz'da
Ortaköy'de kumpircilerin olduğu sokakta çökme: 1 yaralı
Ortaköy'de kumpircilerin olduğu sokakta çökme: 1 yaralı
PSG'li Mbappe, 259,2 milyon euroluk değeriyle en pahalı futbolcu konumunda
PSG'li Mbappe, 259,2 milyon euroluk değeriyle en pahalı futbolcu konumunda
Zabıtalar gözlerine inanamadı! 30 metrekarelik evden 15 ton çöp çıktı
Zabıtalar gözlerine inanamadı! 30 metrekarelik evden 15 ton çöp çıktı
Zonguldaklı adam, internetten tanıştığı kadınla evlenebilmek için 20 bin liralık yardım bekliyor
Zonguldaklı adam, internetten tanıştığı kadınla evlenebilmek için 20 bin liralık yardım bekliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu oluşan kalabalık görüntülerle ilgili uyarı yaptı: Yaptıkları iş doğru değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu oluşan kalabalık görüntülerle ilgili uyarı yaptı: Yaptıkları iş doğru değil
Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Sneijder'e Vasco da Gama talip oldu
Galatasaray'a geri döneceği konuşulan Sneijder'e Vasco da Gama talip oldu
Brezilyalı futbolcu Thiago Silva, Paris Saint Germain'den ayrılıyor
Brezilyalı futbolcu Thiago Silva, Paris Saint Germain'den ayrılıyor
Vaka sayılarının arttığı Diyarbakır'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Vaka sayılarının arttığı Diyarbakır'da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı
Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı
Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı
Sakarya'da koronavirüs vaka sayısında yaşanan artışa dikkat çeken Vali uyardı: Radikal kararlar alınabilir
Sakarya'da koronavirüs vaka sayısında yaşanan artışa dikkat çeken Vali uyardı: Radikal kararlar alınabilir
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Hulusi Akar Donald Trump Fahrettin Koca Musa Farisoğulları
Magazin Acun Ilıcalı Beyazıt Öztürk Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Jose Sosa Bülent Uygun Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Ateş Çocuk Haziran Galatasaray
Şu an buradasınız: Türkiye'nin papaz eriğini onlar üretiyor...O anlar havadan görüntülendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 09:51:25. #1.15#
title