Türkiye'nin papaz eriğini onlar üretiyor
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Türkiye'nin papaz eriğini onlar üretiyor

Türkiye'nin papaz eriğini onlar üretiyor Yaz aylarının vazgeçilmezi papaz eriğinde hasadın sonuna gelindi Bursa'nın İznik ilçesinde papaz eriğinin üretiminde sona gelindi.

09.06.2020 09:48 | Son Güncelleme: 09.06.2020 09:56

Türkiye'nin papaz eriğini onlar üretiyor

Yaz aylarının vazgeçilmezi papaz eriğinde hasadın sonuna gelindi

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde papaz eriğinin üretiminde sona gelindi. Havaların birden ısınıp soğumasıyla oluşan dengesizlik eriğin erken olgunlaşmasına sebep oldu. İznik'te üretilen papaz eriği Türkiye'nin her yerine gönderilirken, sezon başında 10-12 lira bandındaki toptan erik fiyatı 5 liraya kadar düştü. Son hasat ise drone ile havadan görüntülendi

Bursa'nın İznik ilçesinde 3 bin dekar alanda ekili ve ortalama sezonda 6 bin ton rekolte veren papaz eriğinde hasadın son günleri yaşanıyor. Havaların soğuk gitmesi ve ardından birden ısınması eriği erken olgunlaştırırken, sezonun da beklendiği gibi geçmemesine sebep oldu. İznik'te üreticiler hasadın ilk günlerinde eriğin kilosunu 10-12 TL arasında satarken, fiyatlar 5 liraya kadar geriledi. Türkiye'nin her yerine gönderilen papaz eriği çiftçinin önemli gelir kaynaklarından birisi oldu.

Papaz eriği üreticisi İlhan Sarı, "Sıcakla soğuk arasındaki yağmurla beraber gelen hava hasat dönemini erken bitirdi. Yağmurun da etkili olması eriği çatlattı. 15 gün önceki sıcaklar eriği erken olgunlaştırdı. Sezon bu sene başlamadan bitti. Sezon başladığında kilosu 10-12 TL bandında gitti sonra 5 liraya indi. Geçen seneki rekolte ile bu seneki rekolte yerine göre değişiyor. Geçen sene yapmış olduğumuz rakamlara göre bu sene rekolte daha iyiydi. Geçen sene ortalama fiyatlar kilosunda 7 - 8 TL civarındaydı. Bu sene ortalamayı bulmaz" dedi.

Türkiye'nin papaz eriğini onlar üretiyor

Kaynak: İHA

Manşet

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