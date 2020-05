Türkiye'nin oyun kurucu olmasının tek yolu sanayide dijital dönüşüm

Dünyada 300 fabrikayı dijitalleştiren teknoloji şirketi Doruk, global pazarlarda rekabet gücü kattığı Türk sanayicilerini geleceğe hazırlıyor

Pandemiyle birlikte dünya ekonomisi dijitalleşme temelinde yeniden kurgulanırken Türkiye'nin bu yapılanmada avantajlı konuma geçebilmesi için üretim sanayisinin dijital dönüşüm yolculuğunun acilen hızlanması gerekiyor. Dünya genelinde 300'den fazla fabrikanın dijital dönüşümünü gerçekleştiren teknoloji şirketi Doruk; yapay zekâ, artırılmış gerçeklik, IIoT, makine öğrenmesi ve görüntü işleme teknolojileriyle tam entegre olan dünyadaki tek akıllı üretim yönetim sistemi ProManage ile sanayicileri bu geleceğe hazırlıyor. İşletmeler, uzaktan çalışmanın zorunlu olduğu zamanlarda bile Doruk'un üretim yönetimi sistemi ProManage sayesinde üretimlerini daha verimli ve çevik hale getiriyor, kayıplarını tespit edip azaltarak maliyetlerini yönetebiliyor. Doruk Yönetim Kurulu Üyesi Aylin Tülay Özden, sanayicilerin global pazarlarda daha rekabetçi olabilmeleri ve sürdürülebilir büyüyebilmeleri için tek yolun üretim ve yönetim sistemlerini dijitalleştirmekten geçtiğini vurguluyor.

Dünyayı pek çok yönden etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla birlikte sanayicilerin en önemli gündem maddesi, her an her yerden fabrikalarına erişim sağlayarak üretimi sürdürülebilir kılmak ve maliyetlerini azaltıp verimliliklerini artırarak rekabetçiliklerini korumak oldu. Akıllı üretim yönetim sistemi ProManage ile üreticilere dijital dönüşüm mentorluğu yapan teknoloji şirketi Doruk, tam da bu noktada devreye girerek yeni dünya düzeninde sanayicilerin global arenada çok daha güçlü bir şekilde söz sahibi olabilmeleri için hız kesmeden çalışıyor. İş dünyasının dili, sistemleri ve iş yapış şekillerinin büyük bir değişime uğradığına dikkat çeken Doruk Yönetim Kurulu Üyesi Aylin Tülay Özden, gerek büyük çaplı sanayicilerin gerekse Türkiye'deki toplam girişimlerin yaklaşık yüzde 99'unu oluşturan KOBİ'lerin çağ atlamaları, küresel pazarlarda daha rekabetçi olabilmeleri ve sürdürülebilir büyüyebilmeleri için tek yolun üretim ve yönetim sistemlerini dijitalleştirmekten geçtiğini vurguladı.

Endüstri 4.0'dan 15 yıl önce Türkiye sanayisinde dijital dönüşüm başlamıştı

Dünya ekonomisinde oyunun kuralları yeniden kurulurken Türkiye'nin bu yapılanmada avantajlı konuma geçebilmesi için üretim sanayisinin dijital dönüşüm yolculuğunun acilen hızlanması gerektiğinin altını çizen Aylin Tülay Özden, Doruk olarak akıllı üretim yönetim sistemi ProManage ve çığır açıcı teknolojilerle çağı yakalamanın ötesinde çağ atlamaları için sanayicilerin yanında olduklarını belirtti. Tüm dünyada ve ülkemizde sayısı, istihdama katkısı, üretim değeri ve esnek çalışma sistemleri ile ekonominin lokomotifi olan KOBİ'lerin ülkelerin dijitalleşme stratejilerinde öncelikli paydaşların başında geldiğini hatırlatan Özden, Türkiye'deki sanayicilerin dinamiklerine hakim bir teknoloji şirketi olarak 22 yıldır KOBİ'ler başta olmak üzere tüm sanayi işletmelerinin üretimlerini daha hızlı, çevik, kaliteli ve verimli yönetmeleri için dijital yazılım ve donanım araçları geliştirdiklerini anlattı. Endüstri 4.0 kavramının dünyanın gündemine taşınmasından 15 yıl önce Türkiye sanayisinin dijital dönüşümü için çalıştıklarını ifade eden Özden, bu tecrübeyi Amerika'daki şirketleri üzerinden sınırlarımızın ötesine taşıyarak dünya genelinde 300'den fazla fabrikayı dijitalleştirdiklerini bildirdi.

4 haftada dijitalleşen fabrikalar 2 ayda yüzde 20 verim artışı sağlıyor

Yapay zekâ, artırılmış gerçeklik, IIoT, makine öğrenmesi ve görüntü işleme teknolojileriyle tam entegre olan dünyadaki tek akıllı üretim yönetim sistemi ProManage ile şirketlere maksimum verimlilik sağladıklarını söyleyen Özden, sözlerine şöyle devam etti: "İşletmelerin kendilerini sürekli ve otomatik olarak geliştirebilmesini sağlayan ProManage, bu doğrultuda işletmelerin dar boğazlarını, zayıf yönlerini, gelişime açık noktalarını sürekli olarak gösteriyor ve bu açıkların iyileştirilmesi için işletmeyi uyarı mesajları ve farklı yollarla bilgilendiriyor. ProManage, anlık üretim organizasyonlarının yapılmasına ek olarak işletmede normalde fark edilmeyen hız düşümü, duruş, arıza, bekleme ve kalite kayıplarının nedenleriyle birlikte görünür olmasını ve analizler yapılarak kök nedenlerinin tespit edilmesi yoluyla bu sorunların giderilmesini sağlıyor. Bu sayede işletmelerde üretim hızlanıyor, üretim miktarı artıyor, kayıplar azalıyor ve maliyet ciddi oranda düşüyor. İşletmelerin dijital dönüşüme geçirilmesinin yalnızca 4 ila 8 hafta sürdüğü bu sistemimizle sanayiciler yaklaşık 2 ay sonunda yüzde 20'ye varan oranda verimlilik artışına tanık olmaya başlıyor. Yıl olarak düşünüldüğünde ise örneğin ayda 1 milyon Euro'luk girdi maliyeti olan bir işletme için 10 ayda yapılan 10 milyon Euro'luk masraf 8 milyon Euro'ya düşüyor ve işletme yılda 2 milyon Euro tasarruf edebiliyor."

Fabrikalar 7/24 cepte

Özellikle gündemde olan salgın hastalık ya da iş sürecinin normal seyrinde ilerlediği zamanlarda yapılan seyahatler gibi nedenlerle işletmelerine uzaktan erişme ihtiyacı duyan profesyonellere de büyük kolaylık sunduklarını söyleyen Aylin Tülay Özden, "ProManage ile tam entegre olan ProManage Mobil uygulamamız; yöneticilerin ve şeflerin gerçek zamanlı olarak tesise ait makinelerini izleyebilmelerine, makinelerinin üretim performansına ulaşabilmelerine, parametreleri takip edebilmelerine, makine göstergelerini ve raporları görebilmelerine imkân tanıyor. Anlık düşen bildirimlerle de herhangi bir detayın gözden kaçması önleniyor. ProManage Mobil, ProGuard entegrasyonuyla da tüm üretim ve IT süreçlerinin her yerden izlenebilmesini sağlıyor. Böylece işletmedeki olası bir soruna anında müdahale edilirken zaman ve maliyetten tasarruf da sağlanıyor" diye konuştu.

Yapay zekâ ile fabrikanızın geleceğini bugünden görün

Akıllı üretim yönetim sistemi ProManage'ın artırılmış gerçeklik (AR) ve yapay zekâ (AI) çözümleriyle işletmelerin teknoloji gelişimine destek sunduğunu söyleyen Özden şu bilgileri aktardı; "İşletmede daha önce izlenilen yolların ve bilgilerin kendi içlerindeki ilişkilerini anlamlandıran ProManage yapay zekâ uygulamamız sayesinde fabrikalar, gelecekte neler olabileceğini kestiren, yani kestirimci algoritmaların temelini oluşturan altyapıya geçiş sağlıyor. ProManage kullanıcısı pek çok işletme, 2019 yılının ilk aylarından itibaren üretim operasyonları yönetiminde makine öğrenmesi ve yapay zekâ konulu yatırımlarını hayata geçirdi ve 2020 yılı itibariyle bu yatırımlarının sonuçlarını almaya başladı."

Artırılmış Gerçeklik ile üretimde tam kontrol

ProManage AR (Artırılmış Gerçeklik) uygulamasıyla üreticilere ekipmanlarının ötesini görme imkânı tanıyarak geleceğin fabrikası olma yolunda büyük bir adım atmalarını sağladıklarını söyleyen Aylin Tülay Özden, "Üretimde tam kontrol sağlayan Artırılmış Gerçeklik teknolojisinin kullanıldığı ProManage AR uygulamamız sayesinde, işletmelerdeki üretim şefleri, operatörler ve teknisyenler üretim alanı içinde dolaşırken akıllı telefon, tablet ya da AR gözlüklerindeki kameraya makine üzerindeki AR etiketini göstererek, o makinenin üretim performansına ve görüntülenmesini istediği tüm verilere gerçek zamanlı olarak ulaşabiliyorlar. Uygulama sayesinde operasyonel işlemlerde görev alan çalışanlar bilgiye anında erişim sağlayabiliyor. ProManage AR ile fabrikada değilken bile oradaymış gibi çalışmak ve üretimi takip etmek mümkün. Online makine izleme imkânı sunan bu uygulama, işletmedeki bilgiye hızlıca ulaşılmasına ve proaktif davranılarak önlem alınmasına katkıda bulunuyor" diyerek sözlerini tamamladı.

