Otomotivde üretim Ocak-Mayıs'ta yıllık yüzde 28 arttı
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Otomotivde üretim Ocak-Mayıs'ta yıllık yüzde 28 arttı

Otomotivde üretim Ocak-Mayıs'ta yıllık yüzde 28 arttı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye genelinde toplam otomotiv sanayi üretimi Ocak-Mayıs döneminde toplam üretim yıllık yüzde 28 artışla 532 bin 441 adete yükseldi.

Türkiye genelinde toplam otomotiv sanayi üretimi Ocak-Mayıs döneminde toplam üretim yıllık yüzde 28 artışla 532 bin 441 adete yükseldi.

Otomotiv Sanayi Derneği'nin (OSD) verilerine göre aynı dönemde otomobil üretimi de yüzde 23 artışla 353 bin 580 adet düzeyine çıktı.

Otomotiv sektöründe toplam satışlar da Ocak-Mayıs döneminde yıllık bazda yüzde 74 artarak 328 bin 679 adete, otomobil satışları da yüzde 69 artışla 247 bin 977 adete yükseldi.OSD verilerine göre, ticari araç grubunda, Ocak-Mayıs döneminde üretim yüzde 40 artarken, ağır ticari araç grubunda yüzde 86 ve hafif ticari araç grubunda yüzde 37 arttı. Bu dönemde, ticari araç satışları yüzde 90, hafif ticari araç satışları yüzde 83 ve ağır ticari araç satışları yüzde 130 arttı.Sektörde toplam ihracat da Ocak-Mayıs döneminde yıllık bazda yüzde 18 artışla 391 bin 70 adete, otomobil ihracatı da yüzde 10 artışla 256 bin 621 adete yükseldi.Ocak-Mayıs döneminde yıllık bazda toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 37 artışla 12.3 milyar dolara yükselirken, euro bazında artış da yüzde 26 olarak gerçekleşti.

Otomobil ihracatı da aynı dönemde yüzde 22 artarak 4.2 milyar dolara, euro bazında otomobil ihracatı da yüzde 11 artarak 3.5 milyar euroya yükseldi. (Grafik - Tablo)


Otomotivde üretim Ocak-Mayıs'ta yıllık yüzde 28 arttı
Otomotivde üretim Ocak-Mayıs'ta yıllık yüzde 28 arttı
Otomotivde üretim Ocak-Mayıs'ta yıllık yüzde 28 arttı
Otomotivde üretim Ocak-Mayıs'ta yıllık yüzde 28 arttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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