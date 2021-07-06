Türkiye'nin Otomotiv İhracatı Ocak-Haziran 2021 Döneminde %33 Oranında Artt
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türkiye'nin Otomotiv İhracatı Ocak-Haziran 2021 Döneminde %33 Oranında Artt

Türkiye'nin Otomotiv İhracatı Ocak-Haziran 2021 Döneminde %33 Oranında Artt
Habermetre - Haberler | Toplum

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, sektör, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi dönemdeki aylık ihracat ortalaması olan 2, 5 milyar dolar seviyesine yaklaştı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) yapılan açıklamaya göre, sektör, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi dönemdeki aylık ihracat ortalaması olan 2, 5 milyar dolar seviyesine yaklaştı.

Sektörün Ocak-Haziran dönemi dış satımı ise geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 33 artarak 14, 4 milyar dolar oldu. Yılın ilk yarısındaki ihracatıyla ülke dış satımında ilk sırada yer alan sektörün aylık ortalama ihracatı 2, 4 milyar dolar olarak hesaplandı.

Haziran ayında tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 49, 5 artarak 1 milyar 78 milyon dolara ulaşıp, sektörün en büyük ürün grubunu oluşturdu. Binek otomobil ihracatı yüzde 22 azalarak 609 milyon dolar, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 74 artarak 454 milyon dolar, otobüs-minibüs-midibüs dış satımı ise yüzde 24, 5 azalarak 87 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Tedarik endüstrisinde en büyük pazar olan Almanya'ya ihracatta yüzde 83 artış görüldü. Önemli pazarlardan İtalya'ya yüzde 115, Fransa'ya yüzde 38, ABD'ye yüzde 73, Rusya'ya yüzde 77, Birleşik Krallık'a yüzde 75, Polonya'ya yüzde 77 artış kaydedildi.

Binek otomobillerde önemli pazarlardan Fransa'ya yüzde 32, Almanya'ya yüzde 48, Slovenya'ya yüzde 40, İsrail'e yüzde 64, Belçika'ya yüzde 72, İsveç'e yüzde 45, Hollanda'ya yüzde 40 ihracat düşüşü, İtalya'ya yüzde 42, ABD'ye yüzde 36, Fas'a yüzde 778, Birleşik Krallık'a yüzde 33 ihracat artışı yaşandı.

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda Birleşik Krallık'a yüzde 319, Fransa'ya yüzde 129, İtalya'ya yüzde 202, İspanya'ya yüzde 126 ihracat artışı, Belçika'ya ise yüzde 17 ihracat düşüşü görüldü.

Kaynak : haber7. com Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları Genel Müdürlüğü

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Burak Özçivit Müslüm Gürses
Spor Erol Bulut Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Mostafa Mohamed Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türkiye'nin Otomotiv İhracatı Ocak-Haziran 2021 Döneminde %33 Oranında Artt - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 15:24:21. #1.14#

title