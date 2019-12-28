: "Türkiye'nin Otomobili" toplumun her kesiminden beğeni topladı - ŞANLIURFA/

28.12.2019 16:33 | Son Güncelleme: 28.12.2019 16:36

Türkiye'nin 60 yıllık otomobil özlemini gidermek ve milli otomotiv endüstrisinin dönüşümüne öncülük ederek ülkenin ilk küresel mobilite markası olma amacıyla kurulan Türkiye Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) mühendis ve tasarımcıları tarafından hazırlanan ve 2022'de üretimine başlanacak yerli otomobil, Şanlıurfa, Kilis, Gaziantep, Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta toplumun her kesiminde heyecan yarattı.

Şanlıurfalı fırıncı esnafı Ahmet Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yerli otomobil üretmesinin herkesi gururlandırdığını söyledi.

"Ne mutlu artık Türkiye'nin de bir otomobili var" diyen Çiçek, şöyle devam etti:

"Bu otomobil beni çok sevindirdi. Çok şükür artık Türkiye'nin kendisine ait bir otomobili üretecek olması bir Türk olarak beni mutlu etti. Bu otomobilin projesinin hazırlanmasında başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen tüm iş adamlarına teşekkür ediyorum. Eğer imkanları uyarsa bu araçlardan ben de bir tane almayı düşünüyorum."

Matbaacı Ömer Yıldız, dün otomobillerin tanıtım programını canlı olarak izlediğini ve duygulandığını anlatarak, şunları belirtti:

"Arabaları görünce çok heyecanlandım. Böyle bir proje benim gibi herkesi gururlandırdı. Yaklaşık 60 yıl sonra bir otomobil üretecek olmamızdan mutlu oldum. Şahsen bir araç almak isterim. İnşallah bunun devamı gelir daha fazla araçlar üretiriz. Ben çok çok iyi olacağını ve bu projeyi hazırlayanları karşılığını alacağını düşünüyorum. Milli bir projemiz ve daha önceleri kimse bunu üretmeye cesaret edememiş. Projeden dolayı devlet yetkililerimize ve iş adamlarına çok teşekkür ediyorum. Araçlar satışa çıkarsa almayı düşünüyorum."

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Şanlıurfa Şube Başkanı Serkan Arıcı da üyeleriyle yerli otomobilin satışı için ön başvuru tarihini heyecanla beklediklerini belirtti.

Yerli otomobilin üretim konusunun ülkenin kadim bir meselesi olduğunu ifade eden Arıcı, konuya objektif olarak baktıklarında Türkiye'nin hem uçak hem de otomobil konusunda üretim atağına geçmesinden duyduğu memnuniyeti kaydetti.

-Kilis

Kilis Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Zafer Bilik, yerli otomobilin Türk milletini gururlandığını söyledi.

Türkiye'nin yerde ve gökte ciddi atılımlar yaptığını anlatan Bilik, "Elhamdülillah gökte, İHA ve SİHA'larımız uçuyor. İnşallah yerli uçaklarımız da uçacak. Bir otomobil eksiğimiz vardı şükür bu eksiğimizi de tamamladık. Biz yerli otomobili destekliyoruz. İnşallah kullandığımız yabancı menşeili araçları hurdaya çıkartıp milli arabamıza binmeyi istiyoruz." diye konuştu.

Türk halkının yıllarca, "Siz yapmayın, biz yaparız" vaadiyle aldatıldığını aktaran Bilik, "Elhamdülillah artık o dönemler geçti. Bu ülkenin önü açık artık kimse durduramaz. Bu atılımlar da daha devam edecektir. Bu yalnızca bir ilk, biraz geç oldu ama ilk böyle olur. Bundan sonra her şeyimiz yerli ve milli olacak." dedi.

Vatandaşlardan Ali Beyazcıncık da yerli otomobilin en yakın zamanda seri üretiminin yapılmasını ve uygun şartlarda piyasaya sunulmasını umduklarını belirtti.

Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını anlatan Beyazcıncık, "Şu anda a partisi, b partisi, c partisi insanlar farklı siyasi görüşlere sahip olabilirler ama bir milli güvenlik sıkıntısı ve beka sorunu olduğunda hepimiz kenetleniyoruz. Yani 77 millet anında Türkiye milleti oluyor. Bu çok gurur verici bir durum." ifadesini kullandı.

Esnaflardan Osman Yakut da atılan adımın ülke için gurur verici olduğunu söyledi.

Tanıtımı yapılan araç hakkında araştırmalar yaptığını ve tasarımını mükemmel olduğunu anlatan Yakut, "Türkiye'de değil dünyada ses getireceğine inanıyorum. Türk insanı milliyetçi bir yapıya sahip ve böyle bir arabayı da gördükten sonra artık yabancı araçlara bineceğini sanmıyorum. Artık caddedeki arabaların yüzde 80'inin Türk arabaları olacağına inanıyorum. Çünkü araba çok kaliteli görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

80 yaşındaki esnaf Rıdvan Yakut da bir Türk olarak gururlandığını belirterek, en büyük temennisinin 5-10 yıla kadar tüm caddelerin Türk arabalarıyla dolması olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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