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Türkiye'nin otomobili 'TOGG' TEKNOFEST'te

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin otomobili 'TOGG' TEKNOFEST'te Türkiye'nin otomobili TOGG, Türkiye'nin Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te yerini aldı.

Türkiye'nin otomobili ' Togg' TEKNOFEST'te

İSTANBUL - Türkiye'nin otomobili TOGG, Türkiye'nin Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te yerini aldı.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, bu yıl 21-26 Eylül'de İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından üretilecek yerli otomobil, yeni ziyaretçilerini bekliyor. TOGG'un sosyal medya hesabından "Türkiye'nin Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te yerimizi aldık" notuyla paylaşım yapıldı.

Yerli otomobil büyük ilgi gördü. Fotoğraf çekmek isteyenler adete birbirleriyle yarıştılar.

Türkiye'nin otomobili 'TOGG' TEKNOFEST'te

Türkiye'nin otomobili 'TOGG' TEKNOFEST'te

Türkiye'nin otomobili 'TOGG' TEKNOFEST'te

Türkiye'nin otomobili 'TOGG' TEKNOFEST'te
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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Haber: Türkiye'nin otomobili 'TOGG' TEKNOFEST'te - Haberler Ekonomi
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