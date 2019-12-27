Türkiye'nin otomobili tanıtıldı, Cumhurbaşkanı ilk siparişi verdi

27.12.2019 18:01 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:02

TÜRKİYE'nin Otomobili Girişim Grubu'nun ( TOGG ) yerli elektrikli otomobili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın katıldığı törenle tanıtıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobilden ilk ön siparişi verdi, üretimin ise Bursa Gemlik'teki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) arazisinde yapılacağını açıkladı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilen 'Yeniliğe Yolculuk Buluşması'na Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobil için bir araya gelen Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ile TOBB'un yöneticileri ve iş insanları katıldı.

Kaynak: DHA