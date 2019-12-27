Türkiye'nin Otomobili sahnede

27.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:30

28 Haziran 2018'de kurulan TOGG, kuruluşundan 18 ay sonra tasarım ve mühendislik çalışmalarının geldiği noktayı gösteren ilk ön gösterim aracını ve Sedan konseptini gün ışığına çıkardı. TOGG Türk Otomotiv endüstrisinin kalbi olan Marmara Bölgesi'nde kurulacak fabrikasının temelini 2020 yılında atacak.