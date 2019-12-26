Türkiye'nin Otomobili'nin tasarım görüntüsü
-Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından geliştirilen yerli otomobilin tasarım görüntüleri ANKARA - Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından geliştirilen yerli otomobilin tasarım görüntüleri paylaşıldı.
26.12.2019 15:29 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:29
-Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından geliştirilen yerli otomobilin tasarım görüntüleri
ANKARA - Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından geliştirilen yerli otomobilin tasarım görüntüleri paylaşıldı.
Kaynak: AA