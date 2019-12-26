Türkiye'nin Otomobili'nin tasarım görüntüsü
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Türkiye'nin Otomobili'nin tasarım görüntüsü

-Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından geliştirilen yerli otomobilin tasarım görüntüleri ANKARA - Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından geliştirilen yerli otomobilin tasarım görüntüleri paylaşıldı.

26.12.2019 15:29 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:29
Türkiye'nin Otomobili'nin tasarım görüntüsü

-Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından geliştirilen yerli otomobilin tasarım görüntüleri

ANKARA - Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından geliştirilen yerli otomobilin tasarım görüntüleri paylaşıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Türkiye'nin Otomobili'nin tasarım görüntüsü
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