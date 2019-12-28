: Türkiye'nin Otomobili heyecan yarattı - Esnaf yerli otomobili bekliyor

28.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 28.12.2019 14:17

Türkiye Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) mühendis ve tasarımcıları tarafından hazırlanan ve dün tanıtılan yerli otomobil, Ege Bölgesi'ndeki iş dünyası ve meslek örgütleri ile vatandaşların beğenisini kazandı.

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, AA muhabirine açıklamasında Türkiye'nin Otomobili'nin ülkenin en önemli küresel markalarından biri olacağına inandıklarını belirtti.

Üretimle ilgili 2021'de fabrikanın tamamlanıp 2022'de de ilk aracın banttan çıkmış olacağını hatırlatan Özgener, çalışmalardan büyük gurur duyduklarını bildirdi.

Otomobilin yazılım ve sisteminin Türk Ar-Ge mühendisleri tarafından yapılmasının çok önemli olduğunu ifade eden Özgener, şöyle devam etti:

"Devamının geleceğine inanıyor ve rekabetçi bir ürün ortaya çıkaracağımıza güveniyoruz. Sadece İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı olarak değil aynı zamanda otomotiv sektöründe faaliyet gösteren bir iş insanı olarak Türkiye'nin Otomobili'ni ve tasarımı çok beğendiğimi özellikle belirtmek istiyorum. Yerli üretimin önemini her fırsatta dile getiren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bu konudaki kararlılığı ve desteği için teşekkürlerimi sunuyorum.

Ülkemiz için üretim tesisi açtıracak, istihdam yaratacak her türlü girişimin yanındayız. Otomotiv endüstrisi, birçok sektörle iç içe bir sektör. Bu nedenle kurulacak fabrika otomotiv sektörüne ürün tedarik eden sektörlerlerimize, firmalarımıza da fırsat yaratacaktır. Bununla birlikte, yoğun bir istihdam yaratacak, yarattığı enerjiyle ekonomimize de ivme kazandıracak bir etkiye sahip olacaktır."

Özgener, İzmir'de bu konuda deneyimli olan ve uluslararası bağlantıları kuvvetli olan otomotiv firmalarının bu fırsattan yararlanması gerektiğini belirterek, yerli ve milli bir ürün olmasının benzer sektörlerde yapılan diğer girişimlere de moral vereceğini de sözlerine ekledi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da Türkiye'nin otomobilinin tüm kesimler tarafından beğenildiğini belirterek, "Türkiye'nin otomobiline öncülük eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Türk iş dünyasına inancı için teşekkür ediyor ve emeği geçen başta TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ve çalışma arkadaşları ile projeye sahip çıkan iş insanlarımızı kutluyorum." dedi.

Hayaller gerçek oldu

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Celil Anık da yaptığı açıklamada heyecanla bekledikleri yerli ve milli otomobili çok beğendiklerini belirtti.

Taksiciler olarak ithal araçlara para ödemek zorunda kalmaktan kurtulmak istediklerini yıllardır dile getirdiklerini aktaran Anık, şöyle konuştu:

"Yerli otomobilin elektrikli olacağının açıklanması heyecanımızı daha da artırmıştı. Çevre dostu araçlara geçmek için hazırlık yaptığımız bir dönemde bu müjde geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından tanıtılan Türkiye'nin Otomobili hem yerli ve milli hem de elektrikli olması nedeniyle beklentilerimizi karşılıyor. Yola çıktığında ilk tercihimiz olacak."

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan da Türkiye'nin Otomobili'yle yıllardır kurulan hayalin gerçek olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin bu otomobille lig atladığına işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin otomobili, ülkemiz, geleceğimiz ve ihracatımız açısından da çok önemli. Gurur kaynağımız olacak otomobilimiz bizi motive etti. Projede emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere çok değerli iş insanlarımıza ve TOBB Başkanımız ile mühendislerimize teşekkür ediyoruz. Türkiye, yıllardır kurduğu hayali gerçekleştiriyor ve artık yollara çıkma zamanı. İnşallah, dünyaya ihraç ettiğimizi de hep birlikte göreceğiz."

Esnaf yerli otomobili bekliyor

Türkiye'nin otomobili, meslek örgütü temsilcileri ve sektör profesyonelleri kadar sokaktaki vatandaşın da beğenisini kazandı.

İzmir'de pazarcılık yapan Rıza Küçük, yerli otomobilin geleceğe yönelik teknoloji içermesinden dolayı başarılı bir yatırım olduğunu, yatırımı yapanların işe ciddiyetle sarıldığını gördüklerini söyledi.

Küçük, şöyle devam eti:

"Bence gayet güzel bir yatırım. Ülkemiz için çok iyi. Bu ülkenin bir yere gitmesini istemeyenler önümüzden çekildi. 2022'de seri üretime geçilecek. Benim tercihimde o olur. Kesinlikle alırım. Biz savunma sanayisinde iyi durumdayız. Savunma sanayiinde yetkin olan mühendislerin çalışmalarıyla koordineli yapılıyor diye biliyorum. Vatana millete hayırlı olsun."

Esnaflardan Murat Tunç da yerli otomobilin görüntüsünü çok beğendiğini belirtti.

Yerli aracın üretiminin kendilerini mutlu ettiğini bildiren Tunç, "Gurur duydum. İmkanım olursa alırım. Elektrikli olması çevre için çok önemli. Kaç yıl sonra tamamen Türk malı bir araç... Ayrı bir gurur. Keşke her şey böyle güzel olsa." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Otomobili'ni görünce mutlu olduğunu anlatan Battal Demir ise "Tasarımı çok beğendim. Üretime geçsin elimde iki Alman malı araç var, onları satıp anında alırım. Yerli arabaya binerim. Milli araba nerede ben oradayım." diye konuştu.

Vahit Göktan da yerli arabayı çok beğendiğini, fiyatının uygun olması durumunda kendisinin de almak istediğini aktardı.

Kaynak: AA

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