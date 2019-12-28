Türkiye'nin otomobili heyecan yarattı - AFYONKARAHİSAR/ISPARTA/GÜMÜŞHANE/ORDU
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Türkiye'nin otomobili heyecan yarattı - AFYONKARAHİSAR/ISPARTA/GÜMÜŞHANE/ORDU

Karahisar Kalesi'nden drone görüntü (arşiv) Anıtpark'tan görüntü Terzi ustası Mustafa Türk ile röportaj Taksici Suat Susuz ile röportaj Esnaf Mustafa Günsoy ile röportaj Yunus Düğüncü ile röportaj Isparta'da taksicilik yapan Mehmet Kuşçu ile röportaj Isparta'da bir otelde çalışan Abdurrahim...

28.12.2019 14:29 | Son Güncelleme: 28.12.2019 14:35
Türkiye'nin otomobili heyecan yarattı - AFYONKARAHİSAR/ISPARTA/GÜMÜŞHANE/ORDU

Karahisar Kalesi'nden drone görüntü (arşiv)

Anıtpark'tan görüntü

Terzi ustası Mustafa Türk ile röportaj

Taksici Suat Susuz ile röportaj

Esnaf Mustafa Günsoy ile röportaj

Yunus Düğüncü ile röportaj

'da taksicilik yapan Mehmet Kuşçu ile röportaj

Isparta'da bir otelde çalışan Abdurrahim Yıldız ile röportaj

'de pestil üreticisi Ersin Gür ile röportaj

Taksi şoförü İsmail Çapar ile röportaj

Ordulu fındık üreticisi Zekeriyya Çelik ile röportaj

Balıkcı Aziz Ceylan ile röportaj

AFYONKARAHİSAR/ISPARTA/GÜMÜŞHANE/ORDU - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün tanıtımı gerçekleştirilen "Türkiye'nin Otomobili" esnaflar ile vatandaşlarda büyük heyecan yarattı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Türkiye'nin otomobili heyecan yarattı - AFYONKARAHİSAR/ISPARTA/GÜMÜŞHANE/ORDU
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