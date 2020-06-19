Türkiye'nin orta menzilli ilk gemisavar füze motoru test edildi
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Türkiye'nin orta menzilli ilk gemisavar füze motoru test edildi

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEI-TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. Eskişehir tesislerinde Türkiye'nin orta menzilli ilk gemisavar füze motoru TEI-TJ300 testine katıldı.

Türkiye'nin orta menzilli ilk gemisavar füze motoru test edildi
19.06.2020 20:15 | Son Güncelleme: 19.06.2020 20:18

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEI-TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. Eskişehir tesislerinde Türkiye'nin orta menzilli ilk gemisavar füze motoru TEI-TJ300 testine katıldı. Motorun savunma sanayisi için çok önemli olduğunu ifade eden Bakan Varank, "Ülkemiz açısından gurur verici olan bu durum sayesinde birçok yurt dışı kısıtı olan ürünü kimseye bağlı kalmadan kendimiz geliştirebiliyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEI–TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. Eskişehir tesislerinde Türkiye'nin orta menzilli ilk gemisavar füze motoru TEI-TJ300 testine katıldı. Test programında Bakan Varank'ın yanı sıra Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Eskişehir milletvekilleri Harun Karacan, Prof. Dr. Emine Nur Günay, Metin Nurullah Sazak ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş ve TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Akşit yer aldı.

'BU MOTOR BİRÇOK PLATFORMDA KULLANILABİLİR'TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, orta menzilli ilk gemisavar füze motoru tamamen yerli ve milli imkanlarla tasarlanarak üretildiğini söyledi. Akşit, "30 kilogramdan daha az ağırlığa sahip ve dar bir çapta, kendi itki sınıfında 1300 newton itki üretebilen dünyadaki ilk turbojet olma özelliğine sahip" diyerek Bakan Varank'a bilgi verdi. Başarıyla tamamlanan testin ardından konuşan Varank, TEI mühendislerince geliştirilen motorun savunma sanayisi için çok önemi olduğunu belirterek, "Bugün TÜBİTAK desteğiyle geliştirilmiş TEI- TJ300 motorunun ateşlemesini gerçekleştirdik. Bu motor, orta menzilli gemi savar füzede kullanılmak üzere tasarlandı, ayrıca farklı birçok platformda da kullanılabilir. TEI-TJ300 motoru, fiziksel boyutuna rağmen 1300 Newton itki veren ve yaklaşık 400 beygire yakın güç üretebilen bir motor. Ülkemizde özellikle hava araçlarının güç sistemlerinde en önemli altyapı, TEI'de kurulu ve bu altyapı hızlı bir biçimde ürünlere dönüşüyor. Ülkemiz açısından gurur verici olan bu durum sayesinde birçok yurt dışı kısıtı olan ürünü kimseye bağlı kalmadan kendimiz geliştirebiliyoruz" dedi.Motorun testlerinin gerçekleştirildiği tüm donanım, yazılım ve test sistemlerinin de yerli ve milli olarak TEI tarafından geliştirildiğini kaydeden Bakan Varank, "Bir ürünü yapabilirsiniz ama test ortamını diyelim ki yabancı bir ülkeden almak zorunda olduğunuzda bunu size sağlamıyorlarsa, o ürünün testini bile gerçekleştiremezsiniz" diye konuştu.VARANK, SEVKİYATA HAZIR 6 MOTORU İNCELEDİBakan Varank, çekirdeği başarıyla ateşlenen Gökbey Helikopteri'nin motoru TS1400'ü de test düzeneğinde çalıştırarak, Kara Şahin helikopterlerine güç verecek, TEI tarafından yerli olarak ayda iki adet olacak şekilde seri halde imal edilen T700-TEI-701D motorlarından sevkiyata hazır 6 tanesini inceledi. Yine TUSAŞ'ın ANKA ve AKSUNGUR platformları için TEI tarafından seri olarak üretilmiş, sevkiyata hazır olan 5 adet TEI-PD170 motoruyla, bu motor için ilk defa yerli olarak üretilmiş motor bloğu hakkında TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Akşit'ten bilgi aldı.

Varank daha sonra, TEI tarafından bakımı gerçekleştirilen, NATO AWACS uçaklarına güç veren bir TF33 motorunun son kontrol testini başarıyla gerçekleştirerek TEI Eskişehir Yerleşkesindeki ziyaretini tamamladı.


Kaynak: DHA

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