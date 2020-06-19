Türkiye'nin Orta Menzilli Gemi Savar ilk hava solumalı füze motoru test edildi TÜBİTAK'ın desteği, TEI ve Roketsan'ın işbirliği ile Türkiyenin Orta Menzil Gemi Savar (OMGS) ilk Hava Solumalı Füze Motoru TEI-TJ300 başarıyla test edildi.

TÜBİTAK'ın desteği, TEI ve Roketsan'ın işbirliği ile Türkiyenin Orta Menzil Gemi Savar (OMGS) ilk Hava Solumalı Füze Motoru TEI-TJ300 başarıyla test edildi. Tamamen milli olarak tasarlanıp geliştirilen motor ilk prototip testinde tam puan aldı.

Bakan Varank, Eskişehir'de TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) Tesisleri'nde, orta menzilli ilk yerli füze motorunun test törenine katıldı.

Milli tasarım füze motoru, 5 bin fitlik irtifada ses hızının yüzde 90'ına varan yüksek hızlarda çalışabilme özelliğine sahip. Sistem, saniyeler içinde yeterli itkiye ulaşacak şekilde geliştirildi. Milli tasarım füze motorunun marşa (başlatıcı sistem) ihtiyaç olmadan kanat altı rüzgarı ile çalışma özelliği bulunuyor. Boyutlarındaki zorlayıcı kısıtlar nedeniyle füze motoru hava, deniz ve kara savunma sistemlerine uyacak şekilde tasarlandı.

(İHA)

Kaynak: İHA