Türkiye'nin örnek kentsel dönüşüm projesinde hak sahipleri dairelerine kavuştu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye'nin örnek kentsel dönüşüm projesinde hak sahipleri dairelerine kavuştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Türkiye'nin örnek kentsel dönüşüm projesinde hak sahipleri dairelerine kavuştu

Gaziosmanpaşa'da yapımı tamamlanan Yıldıztabya 5/6A 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'nde hak sahiplerine anahtarlarını Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta teslim etti.

Gaziosmanpaşa'da yapımı tamamlanan Yıldıztabya 5/6A 1. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi'nde hak sahiplerine anahtarlarını Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta teslim etti.

Gaziosmanpaşa'da bir kentsel dönüşüm projesi daha tamamlanarak, hak sahipleriyle buluştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından yürütülen Yıldıztabya 5/6A Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ilk etabı tamamlanarak hak sahiplerine anahtar teslimi yapıldı. 244 konut, 34 dükkan ve yeşil alanların yer aldığı proje, sadece hak sahibi kadar konut üretilmesi ve yatay mimarisi ile aynı zamanda örnek bir kentsel dönüşüm modeli oldu. Vatandaşlar, depreme dayanıklı, güvenli ve modern evlerine kavuşmanın heyecanını yaşarken, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da bu sevince ortak oldu.

"Projenin diğer etaplarını da tamamladığımızda camisiyle, okuluyla burası mini bir mahalle olacak"

Hak sahiplerine anahtarlarını teslim eden Başkan Usta, "Bakanlığımızın, TOKİ'nin ve belediye olarak bizim birlikte yaptığımız örnek bir proje bu. Yatay mimari, az katlı ve bütün dairelerin önü açık, ferah. 244 konutluk ilk etabı bugün teslim ediyoruz. Hemen arka tarafında 2. Etap çalışmalarımız da hızla sürüyor. İnşallah 3 etaptan oluşan projenin diğer etaplarını tamamladığımızda camisiyle, okuluyla burası aslında mini bir mahalle olacak. Dükkanların da açılmasıyla bölge hareketlendikçe nezih bir ortama kavuşacak. Tüm hak sahiplerimize hayırlı, uğurlu olsun. Allah güle güle oturmayı nasip etsin" dedi.

"Ev oturulacak vaziyette, hiçbir eksiği yok"

Yeni evine kavuşan Rasim Okur, "Önceden oturduğumuz ev gecekondu bölgesindeki bir yerdi. Tabi bunun sıkıntılarını yaşadık. Ama şimdi yeni evimize baktığım zaman çok farklı bir ortama geldiğimizi anladık. İnşallah herkes bu işten memnun olur. Ev oturulacak vaziyette. Hiçbir eksiği yok. Sadece temizliğini yapıp oturacağız. Allah razı olsun yapanlardan, bu işe emek verenlerden. Biz kendi adımıza sevindik" diye konuştu. - İSTANBUL

Türkiye'nin örnek kentsel dönüşüm projesinde hak sahipleri dairelerine kavuştu

Türkiye'nin örnek kentsel dönüşüm projesinde hak sahipleri dairelerine kavuştu

Türkiye'nin örnek kentsel dönüşüm projesinde hak sahipleri dairelerine kavuştu

Türkiye'nin örnek kentsel dönüşüm projesinde hak sahipleri dairelerine kavuştu

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Yıldız Tilbe Amelia Hamlin
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Şenol Güneş Halis Özkahya Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Türkiye'nin örnek kentsel dönüşüm projesinde hak sahipleri dairelerine kavuştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 15:07:31. #1.17#