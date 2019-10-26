Türkiye'nin organ nakli başarısı Kuzey Makedonya'da anlatıldı

26.10.2019 16:14

Makedonya Yoğun Bakım Kongresi'nde Türkiye'nin organ naklindeki başarısı anlatıldı.

Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde, aralarında ABD, Yunanistan ve Sırbistan'ın da bulunduğu ülkelerin katılımıyla yapılan Yoğun Bakım Kongresi'ne, Türkiye Organ Nakli Vakfının koordine ettiği "Uluslararası Organ Nakli Ağı"ndan bir heyet de davet edildi.

Kongrenin bugünkü oturumu Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Eyüp Kahveci başkanlığında gerçekleştirildi. Oturumlarda, Kahveci ile birlikte Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Organ Nakli Direktörü Doç. Dr. Sanem Çimen, Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuğhan Utku, Antalya Medicalpark Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Dr. Levent Yücetin sunum yaptı.

Sunumlarda Türk doktorlar, Türkiye'nin organ nakline ilişkin başarısını ve organ bağışındaki çalışmalarını anlattı.

"Yüksek bir fırsat sunmaktadır"

Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Kahveci, yaptığı değerlendirmede, kongreye uluslararası çerçevedeki teknik yardım ve iş birliği projesi olan Uluslararası Organ Nakli Ağı ile dahil olduklarını söyledi.

Kahveci, kongrede, Türkiye'nin organ bağışı, organ nakli ve yoğun bakım alanındaki tecrübelerinin paylaşıldığını bildirdi.

Kongre kapsamında Kuzey Makedonyalı uzmanlarla ikili görüşmeler de yapıldığını belirten Kahveci, iş birliği imkanlarının değerlendirildiğini dile getirdi.

Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Kahveci, şunları kaydetti:

"Kuzey Makedonyalı uzmanların Türkiye'de eğitim alma noktasında taleplerini değerlendirip ilgili makamlarla paylaşacağız. Türk sağlık sektörü, son 15 yıldaki büyük değişimi ve şu anda gelmiş olduğu nokta itibarıyla uluslararası alanda büyük bir rekabet avantajı elde etmiş durumdadır. Bu avantaj, hem bilim diplomasisi hem de ekonomik kazanımlar anlamında geri dönüş sağlama potansiyeli yüksek bir fırsatı sunmaktadır."

Bu arada, Türkiye'den kongreye katılan heyette Organ Nakli Koordinatörleri Derneği Başkanı Yavuz Selim Çınar, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hamidiye Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Levent Cansever, Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Semiha Akın, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Mustafa Doğru, Türkiye Organ Nakli Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Organ Nakli Koordinatörü Gamze Yıldırım ile Sağlık Bakanlığından Ahmet Aksu da yer aldı.

Kaynak: AA