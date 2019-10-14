Türkiye'nin operasyonuna karşı Suriye ordusu harekete geçiyor | Suriye devlet medyası

Türkiye'nin operasyonuna karşı Suriye ordusu harekete geçiyor | Suriye devlet medyası

Suriye devlet haber ajansı SANA, "Türkiye'nin askeri harekatına karşılık Suriye ordusuna bağlı güçlerin kuzeye kaydırılmaya başlatıldığını" duyurdu

14.10.2019 02:17
Türkiye'nin operasyonuna karşı Suriye ordusu harekete geçiyor | Suriye devlet medyası

Suriye devlet haber ajansı SANA, "Türkiye'nin askeri harekatına karşılık Suriye ordusuna bağlı güçlerin kuzeye kaydırılmaya başlatıldığını" duyurdu.


Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na karşı sessizliğini koruyan Şam yönetimi devlet medyası, ordu güçlerinin ülkenin kuzeyine kaydırılmaya başlandığını öne sürdü. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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