Türkiye'nin operasyonuna karşı Suriye ordusu harekete geçiyor | Suriye devlet medyası
Suriye devlet haber ajansı SANA, "Türkiye'nin askeri harekatına karşılık Suriye ordusuna bağlı güçlerin kuzeye kaydırılmaya başlatıldığını" duyurdu
Suriye devlet haber ajansı SANA, "Türkiye'nin askeri harekatına karşılık Suriye ordusuna bağlı güçlerin kuzeye kaydırılmaya başlatıldığını" duyurdu.
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na karşı sessizliğini koruyan Şam yönetimi devlet medyası, ordu güçlerinin ülkenin kuzeyine kaydırılmaya başlandığını öne sürdü. Euronews.com'da Görüntüle