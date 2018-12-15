Türkiye'nin Operasyonları Sonrası Köşeye Sıkışan YPG, Esad'dan Yardım İstedi

YPG, Suriye hükümetini ülkenin sınırlarını ve topraklarını Türkiye'ye karşı korumaya çağırarak Şam'la iş birliği yapmaya hazır olduklarını vurguladı.

"TÜRKİYE, SURİYE'NİN İÇİNİ BOMBALADI"

Suudi Arabistan'a ait Londra merkezli Şarku'l Avsat gazetesine konuşan YPG'nin Genel Komutanı Sipan Hemo, "Türkiye, Kürtlerin kazanımlarını yok etmek için her türlü çabayı sarf ediyor ve bunu öncelikli işi olarak görüyor. Güçlerini sınıra sevk etti ve Suriye'nin içini bombaladı." dedi.

YPG'DEN ESAD'A İŞBİRLİĞİ ÇAĞRISI

Suriye hükümetini 'ülkenin topraklarına koruma' çağrısı yapan Hemo, "Eğer hazırlarsa, biz sınırları koruma mekanizmalarını ve Türkiye'ye karşı iş birliğini konuşmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE, SURİYE'YE YÖNELİK YENİ OPERASYONA HAZIRLANIYOR

Türk istihbarat yetkililerinin, Suriye muhalefetiyle toplantı yaptığını öne süren Hemo, Zeytin Dalı operasyonundaki gibi yeni bir operasyona hazır olmalarını istediklerini iddia etti.