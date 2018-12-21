Türkiye'nin Operasyon Kararının Ardından Suriye'deki Aşiretler Toplanıyor

Suriye'deki Türk, Kürt ve Arap aşiretlerinin temsilcileri, Astana heyeti, ÖSO temsilcileri, Azez Meclis Salonu'nda bir araya geliyor.

BÖLGEDEKİ DURUM MASAYA YATIRILACAK

Bölgedeki son durum hakkında değerlendirilmelerin görüşüleceği program Suriye Ulusal Marşı'nın okunması ile başlayacak. Aşiretlerin kongresi Sicco aşireti temsilcisi konuşmasıyla devam edecek.

SONUÇ BEYANNAMESİ AÇIKLANACAK

Programda sırasıyla Hazırlık Komisyonu adına Abdulhay Tavil, SUKO Başkanı Abdurrahman Mustafa, Astana Heyeti Başkanı Ahmed Touma, ÖSO birlikleri adına Heysem Afeysi, Türkmen aşiretleri, Kürt aşiretleri, Süryani aşiretleri temsilcisi, Meclis Başkanı konuşması yer alacak. Soru cevabın ardından toplantı ile sonuç beyannamesi açıklanacak.

AŞİRETLER, SDG/PKK'DAN AYRILIYOR

YPG/PKK'nın SDG adını kullanarak savaşçı topladığı aşiretlerden bazıları ise oluşumdan ayrılmayı planlıyor. Bu aşiretler, Özgür Suriye Ordusu ile irtibata geçerek Türkiye ile çalışmak istediklerini iletti.