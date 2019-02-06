MHP Gaziantep İl Başkanı Muzaffer Çelik, Türkiye'nin önünü kesmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini belirtti.

İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çelik ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Cumhur İttifakı kapsamında AK Parti'nin aday çıkardığı İslahiye ilçesine giderek vatandaşlarla buluştu.

İlk olarak MHP İslahiye İlçe Başkanı Metin Şentürk ve yönetimini ziyaret eden Çelik, burada AK Parti İslahiye İlçe Başkanı Mehmet Aslan ve İslahiye Belediye Başkan adayı Kemal Vural ile bir araya geldi, ardından ilçede bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Çelik, konuşmasında, Cumhur İttifakı kapsamında çalışmaları hızlandırdıklarını ve kapı kapı gezmeye başladıklarını ifade ederek, genel seçimlerde olduğu gibi yerel seçimlerde de başarılı olacaklarını belirtti.

MHP İl Başkanı Çelik, şöyle devam etti:

"İşimiz çok, hedeflerimiz büyük, yükümüz ağırdır. 31 Mart'ta eminim ki Türkiye ehline emanet edilecektir. Türkiye'nin önünü kesmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. 50 yılda neler yaşanmadı, hangi çileler çekilmedi. Bu dava nice 50 yıllara, nice 500 yıllara doğru yürüyecektir. 2023'e huzur, istikrar ve kronik sorunlardan kurtulmuş bir şekilde erişeceğiz. Bu imtihandan alnımızın akıyla çıkmamız beka meselesidir. Bu sebeple davamızdan asla dönmedik ve dönmeyeceğiz. İnşallah 1 Nisan sabahı için felaket senaryoları yazanların hevesleri kursaklarında kalacaktır."

Kaynak: AA