Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Araban'da hasat başladı
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Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Araban'da hasat başladı

Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Araban'da hasat başladı
Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin sarımsak ihtiyacının yaklaşık yüzde 25'inin karşılandığı Gaziantep'in Araban ilçesinde hasada başlandı.

Türkiye'nin sarımsak ihtiyacının yaklaşık yüzde 25'inin karşılandığı Gaziantep'in Araban ilçesinde hasada başlandı.???????

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, ilçede yaklaşık 35 bin dönüm alanda ekimi gerçekleştirilen sarımsak hasadının yapıldığı bölgelerde incelemede bulundu.

Altun, AA muhabirine, Araban sarımsağının yurt genelindeki sebze hallerinde yoğun talep gördüğünü, bu yılki ürünün önceki yıllara göre daha kaliteli olduğunu belirtti.

Üreticilerin dönümde 5-6 ton verim aldığını ifade eden Altun, yeşil sarımsağın kilogramının 5-6 liraya satıldığını belirterek üreticilere bol kazanç diledi.

Sarımsak üreticisi Tahir Öztürk ise bu sene 240 dönüm alanda sarımsak ürettiğini belirterek "80 dönümünü yeşil hasat ediyoruz. Kalan 160 dönümde de mayıs ayının ilk haftasında kuru sarımsak hasadı yapacağız. İstanbul ve Antalya sebze hallerinde bize ait sarımsak satış noktaları var. Rekolte ve fiyattan memnunuz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama

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