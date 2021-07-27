Türkiye'nin önemli hububat merkezlerinden Edirne'de buğday hasadı sona erdi
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Türkiye'nin önemli hububat merkezlerinden Edirne'de buğday hasadı sona erdi

Türkiye'nin önemli hububat merkezlerinden Edirne'de buğday hasadı sona erdi
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Türkiye'nin önemli hububat üretim merkezlerinden Edirne'de buğday hasadı tamamlandı.

Türkiye'nin önemli hububat üretim merkezlerinden Edirne'de buğday hasadı tamamlandı.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, yaptığı yazılı açıklamada, il genelinde en çok ekimi yapılan tarım ürünü olan buğdayda hasat sezonunun bir ay sürdüğünü belirtti.

Buğdayın stratejik ürünlerin başında geldiğini ve bu yılki hasat döneminin verimli geçtiğini bildiren Bayazıt, hasat sezonu boyunca gerekli kontrol ve bilgilendirmelerin yapıldığını kaydetti.

Bayazıt, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemiz için stratejik ürünlerin başında gelen buğday hasadı 20 Haziran'da başlamış olup 20 Temmuz'da sona ermiştir. İlimizde hububat hasadının başlamasıyla 'Biçerdöverle Ürün Hasadında Kontrol Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Talimatı' doğrultusunda hasat dönemi boyunca il genelinde müdürlüğümüzce oluşturulan 15 ekip ile il biçerdöver kontrolleri yapılmıştır. Kontroller neticesinde ilimizde biçerdöverlerin yeni ve operatörlerin tecrübeli olması, ürün kayıp oranlarının hedeflerimizin altında gerçekleşmesini sağlamıştır."

Türkiye'nin önemli hububat merkezlerinden Edirne'de buğday hasadı sona erdi
Türkiye'nin önemli hububat merkezlerinden Edirne'de buğday hasadı sona erdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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