Türkiye'nin öne çıkan teknoloji firmaları ABD'ye açılıyor

09.09.2019 11:39

Programa katılan firmalar arasında sigortacılık hasar maliyetlerini yüzde 15 azaltan B2Metric AI; kimlik doğrulamada yepyeni bir teknoloji sunan ArkSigner; lojistik sektöründe taşınan parayı anlık olarak izleyebilen Otokod da yer alıyor.

İTÜ ARI Teknokent liderliğinde, İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) desteğiyle yürütülen Innogate Uluslararası Hızlandırma Programı, teknoloji firmalarını ihracata yönlendirmeye devam ediyor. 2014 yılından beri 65 şirketi ABD pazarına entegre eden Innogate Programı'nın yeni döneminde yer alan firmalar ArkSigner, B2Metric AI, Compocket, Gobito, Invidyo, MTX Commodities, Otokod ve Woopy Eylül ayı sürecince San Francisco ve New York'ta potansiyel müşteri, iş ortakları ve yatırımcılarla bir araya gelecek.

Firmalar programın Türkiye sürecinde ABD'den gelen mentorlardan 8 hafta boyunca; iş modeli kanvası, pazar analizi, değer önerisi, müşteri bölümleme, pazarlama ve satış stratejileri, büyüme ve ölçeklenme konularında danışmanlık aldı. Firmalar; programın ABD sürecinde ise bir haftası San Francisco, iki haftası New York olmak üzere 3 hafta boyunca potansiyel bağlantılarına ulaşarak, Türkiye'deki başarılarını globale de taşıyacaklar. İhracatın gücüyle ölçeklerini büyütmeye hazırlanan firmalar, program kapsamında sektörlerine özel atanan uzmanlardan birebir satış/ pazar koçluğu hizmeti alacak, yine sektörleriyle eşleşen firma sahipleriyle iş geliştirme toplantıları yaparak, pazara giriş sürelerini kısaltacaklar. Programa katılan firmalar ayrıca Innogate'in ABD'deki ofis ve bağlantılarından program sonrasında da yararlanabilecek.

Kimlik doğrulamada yepyeni bir teknoloji

İnternet bankacılığı alanında kullanılan ve kimlik doğrulama çözümleri içerisinde yeni bir teknoloji sunan ArkSigner, 'Davranışsal Biyometri' çözümüyle ABD pazarına açılıyor. Kullanıcının internet bankacılığı giriş sayfasında kullanıcı adı ve şifre giriş şeklinden, klavye ve faresini kullanmasına kadar kapsayıcı bir kullanıcı profili oluşturan ArkSigner, her kimlik doğrulama işleminde, kullanıcının etkileşimini bu profil ile karşılaştırarak 0-100 arasında bir benzerlik skoru hesaplıyor. Şayet bu skor belirli bir değerin üzerinde ise, kişi başarılı bir şekilde giriş yapıyor. Ancak bu skor o değerin altındaysa ve bundan önceki giriş şeklinden ciddi farklılık gösteriyorsa, kişiden cep telefonuna gelen tek seferlik şifresini girmesini istiyor. Bu şekilde kişi diğer ikinci faktör kimlik doğrulama yöntemlerinden sıyrılmış oluyor.

Sigortacılık hasar maliyetlerini yüzde 15 azaltıyor

B2Metric AI'in geliştirdiği Hunter yazılım ürünü, sigorta şirketleri için uyarlanmış yapay zekâ altyapısı ile bu firmaların poliçe işlemlerini optimize etmelerini sağlıyor. Sahtekarlık önleyici altyapısı ile de sigortacılık hasar maliyetleri yıllık bazda yüzde 15 azaltıyor.

Taşınan parayı anlık olarak izleyebiliyor

Otokod, güvenlik odaklı lojistik sektöründe taşınan kıymetli emtianın taşınması ve ATM operasyonlarını izleyen bulut tabanlı yazılım paketi ManageCash ile globalleşmeyi hedefliyor. ManageCash ile kullanıcı, taşınan para sigortalı olduğundan zırhlı aracındaki parayı anlık olarak izleyebiliyor. Sistem aracın riskine göre en yakın güvenli nakit merkezine gitmesini sağlıyor. Bu sistemin kullanılması ve risklerin azalmasıyla beraber maliyetlerde en az yüzde 15 düşüş sağlanıyor.

Emtia piyasalarına yeni bir dokunuş

Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri'nin iştiraki MTX Commodities, emtia piyasası oyuncularına ticaret sistemleri, borsa altyapıları, risk yönetimi sistemleri ve algoritmik sistemler geliştirmesiyle öne çıkıyor.

Yapay zeka ile evde bakım hizmetinde yeni dönem

Innogate ile ABD pazarına açılacak olan firmalardan Invidyo, yapay zeka temelli görüntü işleme teknolojileri kullanarak özellikle evde bakım hizmeti alan hasta, yaşlı veya çocuklara verilen bakım hizmetinin kalitesini otomatik olarak ölçüyor. Invidyo, çocukların nasıl hissettiğini, evde herhangi bir sorun olup olmadığını anne babaların görüntüleri izlemesine gerek kalmadan otomatik olarak tespit ediyor.

Devasa elektronik ölçüm cihazlarını cebe sığdırdılar

Elektronik ölçüm cihazı osiloskopların çok büyük ve ilkel olması problemlerinden yola çıkarak, bu cihazları tamamen değiştirmeyi ve herkesin ulaşılabilirliğini hedefleyen Compocket, 'Minis' adlı ürünüyle globale adım atıyor. Ölçüm işlemlerinde, eski cihazlardaki ekran ve düğmeleri ortadan kaldırıp, telefon ve tablet uygulamasıyla kullanılabilir hale gelmesi ürünü rakiplerinden farklılaştırıyor.

Kaynak: Bültenler