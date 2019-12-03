Türkiye'nin onardığı Tel Abyad'daki okul eğitime açıldı
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Türkiye'nin onardığı Tel Abyad'daki okul eğitime açıldı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan video Barış Pınarı Müşrifet İlköğretim Okulu'ndan görüntü Ders zilinin çalması Öğrencilerden görüntüler Öğrencilerin mutluluğu Açılış kurdelesinin kesilmesi Sınıftan görüntüler TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan...

03.12.2019 17:14 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:15
Türkiye'nin onardığı Tel Abyad'daki okul eğitime açıldı

tarafından paylaşılan video

Barış Pınarı Müşrifet İlköğretim Okulu'ndan görüntü

Ders zilinin çalması

Öğrencilerden görüntüler

Öğrencilerin mutluluğu

Açılış kurdelesinin kesilmesi

Sınıftan görüntüler TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'da teröristlerin zarar verdiği okul, tarafından onarılmasının ardından eğitime başladı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Türkiye'nin onardığı Tel Abyad'daki okul eğitime açıldı
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