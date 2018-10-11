Türkiye'nin Olimpiyatlardaki Tanıtım Yüzü Yılport Samsunspor'un Maskotu Oldu

Samsun'da geçen yıl yapılan ve Türkiye'nin gerçekleştirdiği en büyük spor organizasyonu olma özelliği taşıyan İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın resmi maskotu "Çakır"ın, Yılport Samsunspor'un da maskotu olmasına karar verildi.

Ayrıca Yılport Samsunspor'un her zaman yanında olduğuna dikkat çekmek amacıyla hizmet binasına dev pankart asan Makina Mühendisleri Odası Samsun Şubesi, kente ve kulübe verdiği önemi gösteriyor.

2017 yılında Türkiye'de gerçekleştirilen İşitme Engelliler Olimpiyatları'nın resmi maskotu olan Çakır, kasketindeki 8 köşe ile Türk halkının vatanseverlik, yiğitlik, mertlik, cömertlik, delikanlılık, alçak gönüllülük, dürüstlük ve misafirperverlik özellikleri ile biliniyor.

ÇAKIR, TRİBÜNLERDE TARAFTARLARI COŞTURACAK

Çakır'ı tanıtım yüzü olarak konumlandıran Yılport Samsunspor, iç saha karşılaşmalarında tribünde taraftarın yanında yer alacak. Maç coşkusunu taraftarlar ile yaşayacak olan Çakır, Yılport Samsunspor tribünlerin vazgeçilmez yüzü olacak. Sezona "küfürsüz taraflar" sloganı ile başlayan Yılport Samsunspor, yeni maskotu ile maç günleri taraftarın eşi ve çocukları ile tribünlere gelerek eğlenmelerini amaçlıyor.

ASALETİN ARMANDA GİZLİ

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şubesi, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Yılport Samsunspor'a hizmet binasına astığı "Asaletin armanda gizli" dev afiş ile destek veriyor. Samsun'a ve Yılport Samsunspor'a büyük destek olan MMO, kırmızı-beyazlı taraftarlarla omuz omuza veriyor.