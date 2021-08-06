Türkiye'nin olimpiyatlardaki 100. madalyası Ali Sofuoğlu'ndan
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Türkiye'nin olimpiyatlardaki 100. madalyası Ali Sofuoğlu'ndan

Türkiye'nin olimpiyatlardaki 100. madalyası Ali Sofuoğlu'ndan
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kata kategorisinde milli karateci Ali Sofuoğlu, Güney Koreli Heejun Park'ı mağlup ederek bronz madalya elde etti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları kata kategorisinde milli karateci Ali Sofuoğlu, Güney Koreli Heejun Park'ı mağlup ederek bronz madalya elde etti. Böylelikle Sofuoğlu, Türkiye'ye olimpiyatlardaki 100. madalyasını kazandırmış oldu.

Karate karşılaşmalarında kata kategorisinde yer alan milli sporcu Ali Sofuoğlu, eleme turunda B Grubu'nda ilk katasında 27, ikinci katasında ise 27.28 puan almıştı. Ortalama 27.14 puanı olan milli karateci, grubundaki 6 sporcu arasında ikincilikle sıralama turuna yükselmişti. Sofuoğlu, sıralama turunda 27.32 puan aldı ve finale çıkamadı.

Milli karateci, bronz madalya için Güney Koreli Heejun Park ile mücadele etti. Rakibini mağlup etmeyi başaran Ali Sofuoğlu, bronz madalya kazandı.

Sofuoğlu, Türkiye'ye olimpiyatlardaki 100. madalyasını getiren isim olarak da Türk spor tarihine geçti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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