Türkiye'nin olimpiyat macerası
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Türkiye'nin olimpiyat macerası

Türkiye'nin olimpiyat macerası
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na 108 sporcuyla katılacak Türkiye, bugüne kadar olimpiyat tarihinde toplam 91 madalya kazandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na 108 sporcuyla katılacak Türkiye, bugüne kadar olimpiyat tarihinde toplam 91 madalya kazandı.

Türkiye, olimpiyat oyunları tarihinde 39 altın, 25 gümüş, 27 de bronz madalya kazandı. Milli sporcular, olimpiyatlarda sadece 6 spor dalında başarılı sonuçlar elde etti.

Olimpiyatlarda Türkiye'nin aldığı 91 madalyanın 63'ü güreşte, 11'i halterde, 7'si tekvandoda, 5'i boksta, 3'ü atletizmde, 2'si ise judoda geldi.

En başarılı olimpiyat Roma

Türkiye'nin en başarılı olduğu olimpiyat oyunları Roma 1960 oldu. Toplam 55 sporcuyla katıldığı ve en çok altın madalya kazandığı Roma Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye 7 altın, 2 de gümüş madalya elde etti.

1948 Londra en çok madalya kazanılan olimpiyat

Türkiye en çok madalyayı ise 3 kez olimpiyatlara ev sahipliği yapan Londra'da kazandı.

1948 Londra Olimpiyatları'nda 6 altın, 4 gümüş, 2 de bronz madalya elde eden ay-yıldızlı sporcular, 12 kez ile en çok madalya kazandığı olimpiyatları yaşadı.

Madalyasız olimpiyatlar

Türkiye, ilk kez özel bir davetle 1908 Londra Olimpiyatları'na sporcu gönderdi. 1908 Londra'ya katılan cimnastikçi Aleko Mulos, olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden ilk resmi sporcu oldu.

Savaşlar nedeniyle ara verilen dönemler dışında 1920 Anvers, 1932 Los Angeles ve 1980 Moskova olimpiyat oyunlarına katılmayan Türkiye, ilk madalyalarını 1936 Berlin Olimpiyatları'nda kazandı. Türkiye'nin 1908 dışında sporcu gönderip madalya kazanamadığı olimpiyatlar ise 1912 Stockholm, 1924 Paris, 1928 Amsterdam ve 1976 Montreal oldu.

Olimpiyatlarda Türkiye

Olimpiyat oyunları tarihinde Türkiye'nin katıldığı sporcu sayılarıyla, aldığı madalyaların dağılımı şöyle:

OrganizasyonKatılımAltınGümüşBronzToplam
Rio 20161031348
Londra 20121141113
Pekin 2008681135
Atina 20046634411
Sidney 2000593-25
Atlanta 1996544116
Barcelona 1992472226
Seul 19885011-2
Los Angeles 198448--33
Moskova 1980Katılım yok----
Montreal 197630----
Münih 197230-1-1
Meksiko 1968332--2
Tokyo 1964252316
Roma 19605572-9
Melbourne 1956153227
Helsinki 1952602-13
Londra 19486764212
Berlin 1936601-12
Los Angeles 1932Katılım yok----
Amsterdam 192840----
Paris 192440----
Anvers 1920Katılım yok----
Stockholm 19122----
Londra 19081----
Atina 1906Ara olimpiyat----
St. Louis 1904Katılım yok----
Paris 1900Katılım yok----
Atina 1896İlk olimpiyat----
TOPLAM106739252791

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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