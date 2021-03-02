Türkiye'nin oksijen deposu: Karabük'ün "orman denizi"

Yüzölçümüne düşen ormanlık alan bakımından Türkiye'de birinci sırada yer alan Karabük, sahip olduğu "orman denizi" ile dünyada pek az ormanda görülebilecek kadar çok sayıda ağaç ve bitki türünü bünyesinde barındırıyor.

Yüzölçümüne düşen ormanlık alan bakımından Türkiye'de birinci sırada yer alan Karabük, sahip olduğu "orman denizi" ile dünyada pek az ormanda görülebilecek kadar çok sayıda ağaç ve bitki türünü bünyesinde barındırıyor.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından acil olarak korunması gereken 100 sıcak noktadan biri olarak gösterilen ve topraklarının yüzde 71'i ormanlarla kaplı olan Karabük, ülkenin oksijen deposu konumunda.

Uçsuz bucaksız bir denizi andıran ülkenin en büyük blok ormanlarına sahip Karabük'teki tabiat parkları, şelaleler, göller, yaylalar, kanyonlar ve kamp alanları, binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

Köknar, kayın, çam, çınar, ceviz, dişbudak, kızıl ağaç, meşe, söğüt, fındık, porsuk, kiraz, ıhlamur, akağaç, kızılcık, şimşir, ahlat, kontus defnesi, kurt bağrı, erguvan ve yasemin gibi bazı bitki ve ağaç türleri ile yeşilin her tonunun görüldüğü, birbirinden güzel kuşların eşsiz melodilerinin duyulduğu ve uzun yürüyüş yollarının bulunduğu Karabük ormanları, her mevsim görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Ülkenin ilk Orman İşletme Müdürlüğü kurularak 17 Aralık 1937'de işletmecilik tarihinin ilk damgasının yapıldığı Karabük, şimdilerde 4 ayrı orman bölge müdürlüğüne bağlı 4 işletmeye sahip.

Toplam 275 bin 755 hektarlık ormanlık alanı bulunan Karabük'te geçen yıl 98 hektarlık alan daha ağaçlandırıldı.

Emvalinden 2020 yılında toplam 86 milyon 100 bin lira kar gerçekleştirilen Karabük ormanları, geçen yıl 28 milyon 128 bin lira verilen orman köylüsüne de "nefes" olmaya devam etti.

"Orman alanları büyütülmeye çalışılmakta"

Karabük Valisi Fuat Gürel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, illerinin orman açısından önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Sahip oldukları ormanların her mevsim ayrı bir renk cümbüşüne dönüştüğünü anlatan Gürel, "Karabük, yüzde 71'i ormanlarla kaplı bir şehir. Yenice ilçemizin ise yüzde 87'si ormanlarla kaplı. Bu doğal güzellikler içinde flora ve faunası çok zengin. Orman denizi diyebileceğimiz uçsuz bucaksız ormanları ilimizde görebilirsiniz. Bu güzelliklere sahip. Yaylalar ve göletlerimiz mevcut. Her ilçemizin doğa bakımından ayrı ayrı değerleri bulunuyor." diye konuştu.

Ülkedeki ilk orman işletme müdürlüğünün Karabük'te kurulduğunu belirten Gürel, şöyle devam etti:

"İlçe ve il olmadan öncede burada orman işletme müdürlüğü kuruluyor. Türkiye'de ilk orman damgasının yapıldığı yer de Karabük. Bu bağlamda Karabük'teki orman altyapısının, emvalinin ne kadar zengin olduğunu, geçim kaynağı açısından da ne kadar önemli olduğunu işaret etmekte yarar var. Bu kadar ormana sahipken her yıl orman alanını genişletmek, artırmak adına ağaçlandırmalar yapılmakta. Boş alanlarda fidan dikilerek orman alanları büyütülmeye çalışılmakta."

Yenice ormanlarının 100 sıcak noktadan biri olarak gösterildiğini ifade eden Gürel, "Yenice de orman açısından çok değerli bir bölgemiz. Batı Karadeniz Bölgesi orman açısından çok değerli bir bölge, biz de bu bölgede oksijen denizinin içindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler