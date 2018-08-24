Türkiye'nin Nükleer Santrallerinde Güvenlik En Üst Düzeyde Olacak

Nükleer enerjide oluşabilecek hasarın en aza indirilmesi için müdahale kapasitesi üst düzeye çıkarılacak. Kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer (KBRN) yönetim modeli oluşturulacak.

Türkiye'nin kalkınmasında itici güç olacak nükleer enerjiye yönelik yatırımlar tüm hızıyla sürerken insan ve çevre güvenliği için de gerekli önlemler alınıyor. Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer Kapasite Geliştirme Projesi kapsamında sivil halkı etkileyebilecek bir duruma etkin bir şekilde müdahale edilmesi ve oluşabilecek hasarın en aza indirilmesi için müdahale kapasitesi üst düzeye çıkarılacak. Bu projeyle Türkiye'nin standart kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer (KBRN) yönetim modeli oluşturulacak. Risk azaltma planı, iyileştirme planı ve ulusal radyasyon acil durum planı gibi planlarla bakanlık, kurumlarla koordinasyonunun ve yerele ulusal desteğin verilmesi sağlanacak.

Enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasının yanı sıra yerli üretimi teşvik edecek nükleer enerjide önemli adımlar atıldı. Mersin ve Akkuyu'da 4.800 MW gücünde ve Sinop'ta 4.480 MW gücünde olmak üzere 2 adet nükleer santralın yapılması için anlaşma imzalandı. Bu yılın başında Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşasına başlandı. Bu iki santrale ek olarak Çinlilerle yapılması planlanan 3. santral için çalışmalar sürüyor. Bu çalışmalara paralel olarak nükleerde insan ve çevre güvenliğine ilişkin tedbirler de şimdiden alınıyor.

Hükümet 8 farklı teknolojik afeti kapsayan, 2023 hedeflerini de dikkate alan "Teknolojik Afetler Yol Haritası" kapsamında tüm teknik ve çevre güvenlik standartlarının uygulanması için gerekli tedbirleri alıyor. Türkiye Afet Yönetimi Strateji Belgesi ile afet yönetimi çerçevesi belirlenirken ulusal radyasyon acil durum planı da hazırlanıyor. İki yıl önce başlatılan KBRN Kapasite Geliştirme Projesi ile Türkiye genelinde meydana gelebilecek olaylara karşı müdahale planları da hazırlanıyor.