ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Türkiye'nin nüfusu en az olan bölgesi Doğu Anadolu Bölgesi'yken nüfusu en az olan ikinci bölgesi hangisidir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

TÜRKİYE'NİN NÜFUSU EN AZ OLAN BÖLGESİ DOĞU ANADOLU BÖLGESİ'YKEN NÜFUSU EN AZ OLAN İKİNCİ BÖLGESİ HANGİSİDİR?

A: Karadeniz Bölgesi

B: Ege Bölgesi

C: Güneydoğu Anadolu Bölgesi

D: Akdeniz Bölgesi

Cevap: A