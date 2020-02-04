Türkiye'nin nüfusu 1 yılda 1 milyondan fazla arttı: 83 milyonu geçti

04.02.2020 10:38 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:38

Türkiye'nin nüfusu, 2019'da bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 kişi olurken, yıllık nüfus artışı binde 13,9'a geriledi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2019 Sonuçları"nı açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle