Türkiye'nin Novorossisk Başkonsolosu göreve başladı

09.10.2019 13:57

Türkiye'nin Novorossisk Başkonsolosluğu görevine getirilen Fırat Bayar, resmen göreve başladı.



Rusya'nın güneyinde Karadeniz kıyısında bulunan Krasnodar Bölgesi'ndeki Novorossisk başkonsolosluğuna Fırat Bayar atandı. Türkiye'nin Rusya ile en çok ticaret yaptığı bölge olan Krasnodar Bölgesi'ndeki Türk konsolosluğu aynı zamanda Türkiye'nin Rusya'da faaliyetlerini sürdüren en önemli konsolosluklardan biri konumunda. Türkiye'nin Novorossisk Başkonsolosu Fırat Bayar, Rusya'da yaşayan Türk vatandaşlarına hitaben bir mesaj yayınlayarak, "7 Ekim 2019 tarihi itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin Novorossisk Başkonsolosu olarak göreve başladım. Karadeniz'e kıyısı olan bu güzel şehirde ülkemizi temsil ediyor olmaktan onur duyuyorum. Başkonsolosluğumuz görev bölgesi Krasnodar, Rostov ve Adıge Cumhuriyeti'ni kapsamaktadır. Görevim süresince, mesai arkadaşlarımla birlikte, siz kıymetli vatandaşlarımıza ve Rus dostlarımıza kaliteli ve süratli konsolosluk hizmetinin sunulması, vatandaşlarımızın iktisadi girişimlerinin desteklenmesi, yerel makamlarla ilişkilerimizin daha da güçlendirilmesi, ülkemizin ekonomik potansiyelinin yanı sıra kültürel zenginliklerinin de bölgede tanıtılması ve görünür kılınması öncelikli hedeflerimiz arasındadır" dedi. - KRASNODAR

Kaynak: İHA